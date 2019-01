Fred Rutten staat voor eerste opdracht: “Een nieuwe trainer die meteen voor Tita Tovenaar speelt, daar geloof ik niet in” GVS

18 januari 2019

14u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Resultaten. Dát is nu het allerbelangrijkste voor Anderlecht-coach Fred Rutten. Ook zondag in AA Gent, waar de Nederlander voor zijn eerste officiële match staat. “Maar een nieuwe trainer die meteen voor Tita Tovenaar speelt, daar geloof ik niet in.”

Cruciaal vindt Rutten de match in de Ghelamco Arena niet. De paars-witte revival is een werk van lange adem. “Ons seizoen is niet gered als je wint. We moeten van match tot match leven en eerst in de play-offs geraken. Dat wordt al een gevecht, maar dat is nu eenmaal de realiteit. Pas als we op het einde van de rit in de top zes zitten, kunnen we zien wat mogelijk is. Maar het is niet dat de match op Gent plots alles zal veranderen. Een nieuwe trainer die meteen met een stokje zwaait en voor Tita Tovenaar speelt waardoor alles crescendo gaat, daar geloof ik niet in.”

Stabiliteit

De eerste focus van de Nederlander is dus punten pakken, zoals hij ook verkondigde op de dag dat hij aangesteld werd. “Verliezen is nooit een optie bij Anderlecht. Dat zit in de cultuur. Bij ieder puntenverlies staat de club in brand. Maar we gaan met een positief gevoel naar Gent en willen de match aanpakken alsof het een Europese uitwedstrijd is. Maar wel met realistisch spel. We mogen niet naïef zijn. We spelen buitenshuis, dan ga je in onze situatie niet naar daar om de mensen te vermaken. We moeten er in eerste instantie voor zorgen dat we stabiel overkomen. Het belangrijkste nu zijn de punten. Ik hou van voetbal en natuurlijk wil je leuke dingen zien, maar dat staat op dit moment niet voorop.”

Met Adrien Trebel mist Rutten waarschijnlijk een belangrijke schakel op het middenveld, terwijl het af te wachten valt of aanwinst Peter Zulj de selectie haalt. “De kans dat Trebel kan spelen, is niet erg groot. Gisteren en vandaag heeft hij niet getraind. We bekijken het dag per dag. Zulj komt vanavond dan weer in Brussel aan en traint morgen een eerste keer mee, dan kan ik zien hoe fit hij is.”

Toch heeft Rutten zijn team al “voor 99 procent” in zijn hoofd. Waarschijnlijk start paars-wit met vier achterin. “Je moet spelen naar de mogelijkheden van de spelers, in een systeem waarin ze zich prettig voelen. En ik heb vastgesteld dat ze zich in dit systeem (4-3-3, red) wel goed voelen.”

Handshake

Met Kara en Zulj rondden de Brusselaars al twee transfers af. Volgt er nog wat? “Je hoopt als coach altijd dat er nog iets op de markt komt wat ons kan versterken. In dat geval zal ik zeker aan de bel trekken. De laatste weken van de wintermercato gebeuren er vaak vreemde dingen. Dat zou ook op Anderlecht kunnen gebeuren. In positieve zin dan welteverstaan.”

De coach werd ook gepolst naar de situatie rond Vranjes, die zich intussen haast onmogelijk heeft gemaakt. “Ik heb in vogelvlucht een paar foto’s gezien. Maar eigenlijk heb ik hem nog niet echt ontmoet. Een hand gegeven, en that’s it. Maar die jongen is ziek, dus ik kan hem nog niet op het trainingsveld hebben gezien hé. Veel kan ik er dus niet over kwijt.”