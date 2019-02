Fred Rutten over de staat van paraatheid bij Anderlecht: “Ja, er is een probleem. Niet alle spelers zijn voetbal-fit” DMM

08 februari 2019

14u20 0 Anderlecht Zes finales. Dat is de teneur bij Anderlecht in de laatste wedstrijden richting play-off I. Paars-wit staat voorlopig 7de en moet dit weekend dus vol aan de bak tegen Zulte Waregem. Dat is mogelijk een eerste keer met aanwinst Yannick Bolasie. “We zijn er ons van bewust dat we de drie punten absoluut in eigen huis moeten houden.”

Wie op Anderlecht trainer wordt, weet dat hij met druk te maken krijgt. Ook Fred Rutten. De Nederlandse coach moet zijn ploeg na een 0 op 9 in de competitie weer doen aanknopen met de zege. Daar is de hele club zich van bewust. “Uiteraard moeten we de punten in eigen huis houden komende zondag. Dat weet iedereen”, wond Rutten er geen doekjes om op zijn persconferentie in aanloop naar het duel tegen Zulte Waregem komende zondag. “Het hele team, de spelersgroep en de omkadering weet dat er zes finales aan zitten te komen en dat we daarin volle gas moeten geven. Die bewustheid is er dus wel. Het is druk die inherent is aan een topclub. Het zou vreemd zijn mocht iedereen in deze situatie berusten.”

Na de verloren partij tegen Standard kwam het verhaal dat de kern van Anderlecht met een probleem op vlak van fitheid zit. Op zijn persbabbel kwam Rutten daar even op terug. “Ja, er is een probleem, maar dat is omdat ik fitheid opdeel in twee delen. Je kan medisch fit zijn, maar daarmee niet voetbal-fit. Ik bedoel daarmee dat als je niet al te veel wedstrijden hebt gespeeld, je matchritme tekort komt. Een aantal spelers in onze kern hebben door gebrek aan competitie dat optimale wedstrijdgevoel niet meer. Het is aan mij om dat om te keren. Zeker richting play-offs. We hebben een brede kern en daarom liet ik sommige spelers eerder deze week vriendschappelijk of bij de U21 spelen.”

(Lees verder onder de foto’s.)

Maandag zou er in de fitnessruimte ook een stevig gesprek zijn geweest tussen Rutten en zijn spelers na de nederlaag tegen Standard. Over de inhoud van dat gesprek wou de Nederlander niet uitwijden. “Ach, ik heb mijn spelers gewoon mijn evaluatie van de wedstrijd gegeven. Dat doe ik altijd. (lacht) Het is niet zo dat ze daarna met z'n allen mijn deur kwamen barricaderen. De inhoud van ons gesprek ga ik niet blootgeven, dat zou niet respectvol zijn naar mijn spelers toe en dat is ook helemaal niet mijn stijl. Kijk, je weet gewoon dat niet alles gepolijst is. Anders zouden ze mij hier niet bij Anderlecht hebben gevraagd en hadden ze de vorige trainer wel behouden. We moeten een ommezwaai creëren en daar zijn we met z’n allen heel hard mee bezig.”

Restte nog de vraag of we zondag een eerste keer Yannick Bolasie in een Anderlecht-shirt te zien krijgen. En hoe het met de situatie van middenvelder en zorgenkind Adrien Trebel is gesteld. De eerste zou weleens kunnen spelen volgens Rutten. Over de tweede heerst vooral onduidelijkheid. “Vorige week trainde Yannick één dag en was het nog wat vroeg. Nu heeft hij de hele aanloop naar de wedstrijd meegemaakt en mijn indruk is dat het er allemaal redelijk goed uitziet. Ik kan dus zeker voor hem kiezen, ja. Wat Trebel betreft ben ik bezorgder. Ik heb liefst iedereen aan dek. Al wat ik weet is dat hij deze week niet heeft kunnen trainen. Zijn exacte situatie moet ik nog vernemen van de medische staf.”

Herbekijk hieronder integraal de persconferentie van Anderlecht-coach Fred Rutten: