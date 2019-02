Fred Rutten houdt groepsgesprek met spelers in fitnesszaal: “Ze zaten erbij als makke lammetjes” Pieter-Jan Calcoen

05 februari 2019

07u02 0 Anderlecht Anderlecht zevende? Dat vraagt om een groepsgesprek. Fred Rutten heeft zijn spelers op hun plichten gewezen.

Het bleek een façade, de rust die Fred Rutten zondagavond op de persconferentie meteen na de 2-1-nederlaag tegen Standard uitstraalde. De Nederlandse Anderlechttrainer, die in zijn thuisland bekendstaat als een zenuwpees, uitte gisteren namelijk wel zijn ergernis. Bronnen vertelde ons dat Rutten zich intern “boos” maakte op zijn spelers, nadat RSCA in Luik een 1-1-gelijkspel uit handen gegeven had. “Onnodig, gezien onze ervaring”, vond Rutten het.

Vandaar ook dat hij zijn spelers gisteren samenriep voor een groepsgesprek. Dat deed Rutten wel op een opvallende locatie: hij sprak zijn jongens - het ging in grote lijnen om de basispionnen van tegen Standard - toe in de fitnesszaal. In de kleedkamer klinkt het dat dat een komiek zicht was: Rutten stond recht in het midden van de cirkel, terwijl onder meer Kums en Kara op hun poep rond hem zaten.

De boodschap van Rutten was simpel: hij verwacht meer, in eerste instantie van zijn sterkhouders. Zij moeten de kar trekken in wat “een moeilijke strijd richting play-off 1 wordt”. “Jullie kunnen allemaal veel beter”, zou Rutten gezegd hebben. Omdat de teneur veelal negatief was en door de opmerkelijke setting - als kleuters rond een leraar - ervoer niet elke speler het moment als ‘positief’. Afwachten dus wat het effect wordt.

Veel reactie vanuit de spelersgroep kwam er overigens niet. “Ze zaten erbij als makke lammetjes”, zo zegt een aanwezige. Dat was allerminst de schuld van Rutten. Ook onder ex-T1 Hein Vanhaezebrouck was er vaak slechts één spreker - Hein zelf. Vanhaezebrouck had meermaals gehamerd op het gebrek aan persoonlijkheid in zijn vestiaire. Rutten, die nochtans bekend staat als een goeie communicator, ervaart dat nu. Het was te stil.

“Gevaarlijk”

Wat betreft het bestuur - Marc Coucke, Michael Verschueren of Frank Arnesen - was er niemand present in de gym. Mogelijk hamert Verschueren tegen het eind van de week wel nog eens op het belang van PO 1 voor een club als Anderlecht. “Het is geen optie om naast de top zes te grijpen”, aldus de sportief directeur. “Maar ik geloof er nu meer in dan voor de winterstop. Ons voetbal is RSCA-waardig.”

Tegelijk erkent Verschueren: “Het wordt stilaan gevaarlijk. We moeten elke wedstrijd 120 procent zijn.”