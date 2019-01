Fred Rutten excuseert zich bij voorstelling dat hij het Frans (nog) niet machtig is, en zegt dan: "Ik ben vereerd dat ik voor Anderlecht mag werken” GVS/DMM

07 januari 2019

10u59 1 Anderlecht Fred Rutten werd officieel voorgesteld als nieuwe coach van Anderlecht. Hij brengt met Arno van Zwam ook een assistent mee. De eerste focus van de 56-jarige trainer: resultaten neerzetten. “Er is voldoende potentieel, we moeten zo snel mogelijk opnieuw aan het front verschijnen.”

“Ik ben de Franse taal helaas niet machtig”, begon kersvers Anderlecht-coach Fred Rutten zijn voorstelling bij Anderlecht. “Bij deze excuseer ik mij daarvoor. Bij een langer verblijf op Anderlecht zal ik me de taal proberen machtig te maken, maar vandaag doe ik het voor jullie dus in het Nederlands.” En zo begon de zesde Nederlandse coach van Anderlecht in zijn moedertaal aan zijn verhaal bij Anderlecht. De vragen van de Franse journalisten werden vertaald. “Ik ben vereerd dat ik voor deze club mag werken en ik heb er het volste vertrouwen in dat we hier goede resultaten zullen boeken. Anderlecht is een enorme uitdaging. Ik koos ervoor omdat het een grote club is in België én Nederland.”

De nadruk voor Rutten ligt in eerste instantie op de resultaten. “Het proces moet snel in werking gaan om resultaten te halen. We hebben een korte voorbereiding, ik wil zo snel mogelijk mijn staf leren kennen die hier nu aanwezig is. Ik wil ook mijn spelersgroep leren kennen, daarom is het handig dat we straks direct op stage vertrekken. Ik ga eerst een analyse maken en wil er snel voor zorgen dat we resultaten halen. Met afzonderlijke spelers heb ik nog niet gesproken. Of mijn gebrek aan Frans een handicap is? De groep is divers, dus de voertaal zal wel Engels zijn.”

Derde keuze

Rutten kwam in de pikorde na onder meer Peter Bosz en Frank De Boer. Toch is net hij de nieuwe coach van Anderlecht. “Daar denk ik niet aan. Een vriend zei me: ‘als je als eerste kandidaat wordt genoemd, dan word je de trainer niet. Ik moet ervoor zorgen, zoals het bij een grote club hoort, dat we zo snel mogelijk opnieuw aan het front verschijnen. Er is voldoende potentieel. We moeten met z’n allen werken. De afstand naar de nummer 1 in de competitie moet in eerste instantie verkleind worden.”

“In het voetbal draait het om resultaten, daar gaat de focus op de komende periode. Jongeren en ouderen spelers zullen belangrijk worden. In speelwijze, in trainingen, in organisatie moet het voor iedereen duidelijk zijn wat wij willen.” Wij, aldus Rutten. De Nederlander neemt voor zijn avontuur bij Anderlecht een nieuwe assistent mee. Die luistert naar de naam Arno van Zwam (49). “Hij kent mijn werkwijze, daardoor kan ik het proces versnellen.” Beide heren werkten al samen bij Al-Shabab en Maccabi Haifa. Ook daar was Van Zwam assistent.

Michael Verschueren: “Op lange termijn verder met Fred”

Het laatste woord was voor Michael Verschueren. De sportieve baas wil in de toekomst ver uitkomen met zijn nieuwe trainer. “Het is de bedoeling om met Fred op lange termijn verder te gaan. In het contract van onbepaalde duur is rekening gehouden met beide partijen”, zegt Verschueren. “In die zin is dat contract niet uitzonderlijk of speciaal. Fred is een persoon die past bij deze club. Eerst hadden we een lijst van 10 mogelijke trainers. Nadien is die gereduceerd tot een 4 à 5 namen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de goede keuze is.” En weg was het tweetal. Anderlecht stapt straks immers het vliegtuig op richting Spanje voor het oefenkamp in San Pedro del Pinatar.

Nordsjaelland bevestigt eerdere interesse in Hjulmand

Pas afgelopen weekend kwam Rutten in poleposition bij Anderlecht. Tot eind vorige week werd er nog onderhandeld met Kasper Hjulmand, maar tot een akkoord kwam het uiteindelijk niet - mede door een stevige afkoopsom in zijn huidige contract. “We bevestigen dat onze coach eind vorige week een buitenlandse club bezocht heeft om daar zijn toekomst te bespreken”, laat het Deense FC Nordsjaelland weten in een mededeling. “Helaas bleek het op clubniveau niet mogelijk om een overeenkomst te vinden.”