Fred Rutten en Anderlecht zetten samenwerking in onderling overleg stop TLB

16 april 2019

09u50 104 Anderlecht Fred Rutten (56) is niet langer de trainer van Anderlecht. De sportieve directie van paars-wit en de Nederlandse trainer hebben in onderling overleg beslist om hun samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten. Dat meldt de club. Rutten was nog maar sinds begin januari aan de slag bij Anderlecht, waar hij Hein Vanhaezebrouck opvolgde.

“Na drie dagen overleg tussen sportieve directie en coach heeft Fred Rutten beslist dat hij geen deel wil uitmaken van het sportieve plan van Anderlecht volgend seizoen”, klinkt het op de website van de Belgische recordkampioen. “Aangezien hij de sportieve staf alle kansen wil geven om de toekomst optimaal voor te bereiden, zijn beide partijen overeengekomen om de samenwerking per direct stop te zetten.”

Rutten werd door Anderlecht op 6 januari aangesteld als nieuwe trainer, in opvolging van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck. Hij bezorgde de club een ticket voor play-off 1, maar daarin konden de Brusselaars na vier wedstrijden nog geen enkel punt pakken. Daardoor dreigt Anderlecht voor het eerst in 56 jaar naast Europees voetbal te grijpen.

Vorige week vrijdag volgde een nieuw dieptepunt toen supporters van Anderlecht de wedstrijd op het veld van Standard verstoorden met vuurpijlen. De match werd na een half uur bij een 2-0 voorsprong voor Standard stilgelegd. Dat werd dus uiteindelijk de laatste match voor Rutten, die uiteindelijk dertien officiële wedstrijden aan het roer stond bij Anderlecht. Eerder was de Nederlander als coach actief bij onder meer PSV, Twente, Schalke 04, Feyenoord en Maccabi Haifa.

“In beste verstandhouding uit elkaar”

“De directie apprecieert het werk dat Fred heeft geleverd in moeilijke omstandigheden. Zijn fair play-houding ten opzichte van Anderlecht laat ons toe het sportieve project van volgend seizoen in optimale omstandigheden voor te bereiden”, aldus technisch directeur Frank Arnesen. “We gaan in de beste verstandhouding en met wederzijds respect uit elkaar. We wensen Fred veel succes in zijn verdere carrière.”

“De club wil nog het beste maken van de resterende wedstrijden in play-off 1. We rekenen daarvoor zowel op de ervaren spelers als onze jeugdspelers”, klinkt het tot slot nog in de mededeling.

