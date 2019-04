Fred Rutten daags voor clash tegen Club: “Laten we morgen iedereen verrassen” TV

03 april 2019

15u16

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht “Laten we morgen iedereen verrassen.” Fred Rutten wéét dat in eigen huis verliezen tegen Club Brugge absoluut uit den boze is. De Anderlecht-traditie, weet je wel. Over z’n toekomst houdt hij de lippen stijf op elkaar.

Eerst wat blessurenieuws: Rutten kan voor de topper rekenen op een zo goed als volledige kern. “Alleen Dimata en Bakkali zijn nog niet klaar. Bakkali heeft wat meer tijd nodig dan gedacht, maar ik wil geen risico’s nemen. Natuurlijk hopen wij om Dimata nog fit te krijgen en in te zetten in de play-offs. Dat gevoel heeft hij zelf ook.”

Over eventuele wijzigingen na de 3-0-pandoering tegen Racing Genk wil hij niets kwijt. “Ik heb geen behoefte om mijn volledig elftal al bekend te maken. Het zou vreemd zijn om nu al mijn team bloot te geven met het risico dat de tegenstander daar kan op inspelen. Maar het lijkt me meer dan logisch dat we niet mogen verliezen van Club Brugge. Als Anderlecht-zijnde mag dat absoluut nooit. Het zit in de cultuur van de club om te winnen. In de laatste thuiswedstrijd hebben we laten zien dat we ons kunnen meten met ploegen van hetzelfde kaliber.”

Verrassen

Rutten acht zijn spelers dan ook in staat om te reageren na zaterdag. “Als je tegen Genk de wedstrijd analyseert zonder emotie, zijn er slechts enkele momenten die bepalend zijn geweest voor de einduitslag. Details geven de doorslag in play-off 1. Mijn spelers hebben genoeg intrinsieke motivatie. Daar mag ik niet over klagen.”

Club Brugge acht hij dan ook niet onklopbaar. “Tot de rode kaart van Vadis vond ik het verschil tussen Club en AA Gent niet zo immens. Nadien was ik wel onder de indruk van het aantal kansen dat Club creëerde, maar ik denk niet dat dat zonder de rode kaart ook zo was geweest. Daarom maken we zeker een kans. Laten we morgen iedereen verrassen met een goed resultaat.”

Over de toekomst van Rutten bij paars-wit heerst al enige tijd geheimzinnigheid. Maar de Nederlander wil daar niets over kwijt. “Ik ga niet mee in die polonaise. In eerste instantie denk ik aan de toekomst van Anderlecht.”