Frank Vercauteren krijgt nog 350.000 euro van Anderlecht PJC

10 september 2020

06u00 4 Anderlecht Serieuze kostenpost. Op Anderlecht is er duidelijkheid over de afhandeling van het contract van Frank Vercauteren, die in augustus niet langer paste in de plannen. Anderlecht moet hem uiteindelijk ruim 350.000 euro aan ‘oprotpremie’ betalen, wat overeenkomt met zes maanden loon.

Sinds Marc Coucke de recordkampioen gekocht heeft, swingen de ontslagvergoedingen de pan uit. Zo kreeg voormalig technisch directeur Frank Arnesen 600.000 euro mee, terwijl ex-coach Hein Vanhaezebrouck ongeveer 700.000 euro inde. Luc Devroe kreeg rond de 400.000 euro om op te stappen.

Aan de andere kant moeten we benadrukken dat Anderlecht deze mercato financieel erg goed werk aan het leveren is. Het kon definitief afscheid nemen van grootverdieners als Roofe (2,2 miljoen euro) en Didillon (650.000 euro) en gaf inkomend alleen aan Mustapha Bundu (3 miljoen euro) veel uit. De overige aanwinsten kwamen aan kleine prijzen. Wat transfers betreft is er een winst van plusminus zes miljoen euro.

Van den Borre

Het heeft er trouwens alle schijn van dat Anderlecht zijn laatste procentjes geloof in de toekomst van Anthony Vanden Borre (32) als voetballer kwijt is. De jeugdvriend van Vincent Kompany mocht tot dusver steeds met de A-kern trainen aan een minimumcontract, maar normaal gezien zal hij vanaf nu bij de U21 zijn conditie moeten onderhouden. Lees er HIER meer over.

Lees ook:

Moet Duivelse revelatie Jérémy Doku mee naar het EK? Mentor Vercauteren: “Hij zet plankenkoorts om in iets positiefs” (+)



Anthony Vanden Borre naar de B-kern bij Anderlecht