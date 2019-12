Frank Vercauteren: “Hold-up was mogelijk geweest” MVS

28 december 2019

00u15 0

“Ik ben altijd ontgoocheld als ik geen drie punten haal, want daarvoor waren we gekomen”, klonk Vercauteren na afloop. “Achteraf moeten we wel tevreden zijn met een punt, het was een logische uitslag. Antwerp had kansen, maar wij ook na rust. We hebben alle puntjes hoog- en broodnodig, maar we moeten ook correct blijven. Defensief was het oké -we houden weer de nul- maar offensief hebben we niet kunnen herhalen wat we de vorige match hebben gedaan. ’t Was de verdienste van een sterk Antwerp. Een hold-up was weliswaar mogelijk geweest, ook al hadden een aantal jongens moeite met de intensiteit en de opeenvolging van matchen. We hebben het voetbal gespeeld dat we konden spelen. Het was niet evident oplossingen te vinden. Achterin stonden we goed. En dan kan je zeggen ‘hij is daar weer met z’n nul’, maar dat we opnieuw de nul houden, is positief. Als we dat in veel matchen kunnen, gaan we nog ver geraken. Het is belangrijk dat dat er al staat. Nu moeten we daar offensief nog iets aan toevoegen.”

Door het puntenverlies ziet Anderlecht de kloof met de zesde plaats weer groter worden. “We gaan nog niet te veel naar boven kijken”, besloot Vercauteren. Direct na de winterstop bekampen we ook de beste ploeg van België, we zullen dan wel weer zien. Feit is dat play-off 1 mathematisch nog altijd kan. De dag dat dit niet meer het geval is, zullen we aan iets anders denken. Tot dan blijft het ons doel.”

