Frank Arnesen voorgesteld als sportief directeur Anderlecht: “Ik ben nu de verantwoordelijke. Maar dat is geen probleem” LPB/BF/TLB

03 januari 2019

11u30 3 Anderlecht Frank Arnesen is deze voormiddag voorgesteld als de nieuwe sportief directeur van Anderlecht. De 62-jarige Deen stond aan de zijde van Michael Verschueren de pers te woord. Arnesen deed enkele van zijn doelstellingen uit de doeken en blikte onder meer even vooruit naar de wintermercato. “Ik ben nu de verantwoordelijke, maar dat is geen probleem. We komen er wel uit, hoor”, aldus de Deen.

Arnesen over de wintermercato

“Ik wil alle spelers leren kennen, alle in en outs, en we moeten de juiste spelers halen. Welke impact ik al zal hebben tijdens de wintermercato? Ik ben nu verantwoordelijk. Maar dat is geen probleem. We komen er wel uit, hoor, al is januari een moeilijke transferperiode. We zullen goed moeten kijken naar wat onze prioriteiten zijn. We zullen geen spelers halen die coach niet nodig zou hebben.”

Arnesen over de club

“Anderlecht is een historische topclub met veel mogelijkheden. Het is een eer om hier te zijn. Anderlecht is nog steeds een club waar iedereen over praat. Het is nog steeds het nummer één. De druk bij Anderlecht is groter dan bij andere clubs in België, dat moeten we beseffen als we spelers overnemen van andere eersteklassers. Zo’n spelers moeten en zullen de tijd krijgen om zich aan te passen aan de club. We schrijven spelers niet zomaar af.”

Arnesen over de kern van Anderlecht

“Ik heb al wat videobeelden gezien, maar de spelers moet ik nog grondig leren kennen. Dat lukt niet op één dag. Samen met Michael Verschueren en Marc Coucke trek ik op 7 januari naar de stage van de ploeg in Murcia. Daar zal ik alles goed kunnen analyseren. Ik zal de spelers er dag na dag aan het werk zien. Maar op dit moment ken ik de spelers dus nog niet door en door.”

Arnesen over Marc Coucke

Ook over Marc Coucke en het feit dat de RSCA-voorzitter zich soms wil mengen, kreeg Arnesen een vraag. Hoe onafhankelijk wil hij werken? Arnesen: “Ik ben het gewend met verschillende voorzitters om te gaan. Gisteren heb ik lang gesproken met Marc Coucke. Hij heeft een goeie indruk nagelaten. ‘t Is een heel enthousiaste man die wil winnen. Ik ben flexibel daarin, iedereen heeft zijn emoties.”

Arnesen over de nieuwe trainer

“De nieuwe trainer moet dynamisch zijn, hij moet willen werken met de jeugd, de voetbalstijl van Anderlecht uitdragen en goed communiceren met de spelers en buitenwereld. We zijn er hard mee bezig, we willen dit thema zo snel mogelijk oplossen.” Over Phillip Cocu, die in beeld was bij Anderlecht luidde het: “Er is niet onderhandeld met hem. We wisten alleen dat hij pas in de zomer beschikbaar was. Cocu wilde na zijn vertrek bij Fenerbahçe de batterijen opladen.”

Arnesen over de scouting

“Het is natuurlijk maar mijn eerste werkdag, maar ik heb wel al met een paar mensen gesproken en die babbels waren ook aangenaam. En ik wil de mensen die er zijn eerst ook de kans geven om zich te tonen, zo iemand ben ik wel. Ik ga niet plots zes à zeven nieuwe mensen meebrengen. De personen die er zijn zullen zich eerst kunnen tonen.”

Arnesen over samenwerking met makelaars

Tenslotte kreeg Arnesen nog een vraag over de rol van de makelaars. De Deen werd in het verleden zelf gelinkt aan onfrisse praktijken met zaakwaarnemers van voetballers. “Ik ben niet van plan om anders te werken. Als je doelt op de zaak met Hamburg SV: alle transfers zijn daar doorgelicht en ik ben totaal vrijgesproken.”

Arnesen over zijn carrière

Om naar Anderlecht terug te keren, legde Arnesen zijn taak als lid van de Raad van Commissarissen bij PSV neer. “Ik heb over heel Europa gewerkt”, onderstreepte de oud-middenvelder. “Mijn start als manager was bij PSV, waar ik ook oud-speler was. Dat ik nu naar Anderlecht kan terugkeren, is heel mooi. Dit is de 34-voudige kampioen van België. We zijn verplicht om in België de beste te zijn. De lat ligt hoog maar we moeten ambitieus zijn.”

Voor Arnesen is het een terugkeer naar de club waarvoor hij tussen 1983 en 1985 voetbalde. Hij droeg eveneens het shirt van onder meer Ajax, Valencia en PSV. Bij de lampenclub was de Deen ook assistent-coach en technisch directeur. Die functie vervulde hij daarna ook bij Tottenham, Chelsea, Hamburg, Metalist Kharkiv en PAOK.