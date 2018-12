Frank Arnesen nieuwe technisch directeur van Anderlecht YP

20 december 2018

10u59 20 Anderlecht Anderlecht heeft Frank Arnesen aangesteld als technisch directeur, zo maakte de club zopas bekend. De Deen keert zo na 33 jaar terug bij paars-wit.

De 62-jarige Arnesen start op 3 januari aan zijn nieuwe functie. “Ik ben blij om de overstap te maken naar RSCA”, zegt hij in een eerste reactie. “Het is een eer om in het verleden als speler en binnenkort als technisch directeur deel uit te maken van deze club. Ik hoop hier een mooi verhaal te schrijven, samen met de directie, de sportieve staf en de spelers”, aldus Arnesen, die tussen 1983 en 1985 als speler uitkwam voor de Brusselaars.

“Ik ben blij dat ik Frank Arnesen kan voorstellen als nieuwe technisch directeur”, is sportief directeur Michael Verschueren opgetogen. “Hij kent onze club, maar heeft ook ervaring opgedaan bij topclubs in het buitenland, zoals PSV, Tottenham en Chelsea. Hij betekent een grote meerwaarde voor RSCA.”

PSV: “We zijn Frank zeer erkentelijk voor zijn bijdrage”

Eind november ontkende Anderlecht in een persbericht nog onderhandelingen te voeren met Frank Arnesen, ook PSV liet weten dat het zijn lid van de Raad van Commissarissen niet wilde laten vertrekken. De Deen beheerde bij de Nederlandse topclub de portefeuille voetbalzaken. “Wij zijn Frank zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de voorbije periode en wensen hem heel veel succes bij Anderlecht”, reageert Jan Albers, president-commissaris bij PSV. “Het was en is niet gemakkelijk om mensen met het statuut van Frank te vinden. Omdat de dagelijkse technische organisatie van PSV nu goed staat, kunnen we onszelf de tijd gunnen om een opvolger voor Frank te vinden.”

Als speler verdedigde Arnesen de kleuren van Ajax, Valencia, Anderlecht en PSV. Na zijn spelerscarrière ging hij aan de slag als assistent-coach bij PSV, waar hij later technisch directeur werd. Die functie oefende Arnesen ook uit bij Tottenham, Chelsea, Hamburg, Metalist Kharkiv en PAOK Saloniki.