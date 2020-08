François Kompany over het voetbalpensioen van zijn broer: “Hij heeft de beste beslissing willen nemen voor de club” Redactie

18 augustus 2020

06u36 0 Anderlecht Einde van een tijdperk, ook voor de familie Kompany. François, de jongere broer van Vincent, blikt trots terug. “Zijn droom? Anderlecht kampioen maken op een manier die de club verdient.”

“Niemand kan betwisten dat Vincent een fantastische carrière gemaakt”, zegt François Kompany, die zijn broer ziet afzwaaien met een bomvolle prijzenkast. Al had één extra trofee het volgens hem helemaal compleet gemaakt. “De Champions League, hé. Dat is misschien het enige dat ontbreekt. Man City had de voorbije jaren wel de ploeg om te winnen, maar dat tikkeltje geluk ontbrak in de belangrijke fases van het toernooi. Daarnaast was een echt tastbare prijs met de nationale ploeg ook mooi geweest. Maar uiteraard overheerst vooral trots.”

De beslissing van Kompany om te stoppen als voetballer en zich vol op het trainerschap te storten, kwam er vroeger dan gedacht. De verwachting was dat de ex-verdediger nog minstens het EK van volgende zomer zou meepikken. “Hij heeft de beste beslissing willen nemen voor de club. En dan is er ook de coronacrisis. Matchen spelen in een leeg stadion... het geeft niet het beste gevoel. Zeker op een EK. Ook dat heeft volgens mij meegespeeld.”

Langetermijnproject

Over welk soort coach Vincent Kompany zal worden, hoeft François niet lang na te denken. “Zijn filosofie is de filosofie van Anderlecht. Hij wil een agressief voetballende ploeg. Er zal gelopen worden, dat is zeker. Anderlecht moet voor verzorgd en dominant voetbal staan. Met ‘gewoon’ winnen mogen ze niet blij zijn. Zijn droom? Anderlecht kampioen maken op een manier die de club verdient. Dat kan tijd vragen, maar die is er ook. Dit is een langetermijnproject.”

