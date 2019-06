FOTO. Dit zijn de nieuwe shirts van Anderlecht (en Kompany speelt met rugnummer 4) MJR/YP

17 juni 2019

Anderlecht startte vandaag de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat gebeurt zonder Vincent Kompany, die net als de andere internationals van een extra weekje vakantie geniet. Wel van de partij: de nieuwe T1, Simon Davies. Hij zal worden bijgestaan door Karim Belhocine, Pär Zetterberg, Jonas De Roeck, keeperstrainer Max de Jong en de nieuwe conditiecoach Floribert Ngalula.

De spelerskern is voorlopig ongewijzigd. Het is wachten op de eerste uitgaande en inkomende transfer, in die volgorde. Voor vier spelers is een vertrek onbespreekbaar: Verschaeren, Bornauw, Amuzu en Doku. Alle anderen mogen weg bij een goed bod.

Na de eerste oefensessie werd Simon Davies voorgesteld aan het grote publiek, en werden ook de nieuwe shirts onthuld. Die zijn niet langer van Adidas, maar wel van Joma. Nog dit: Kompany zal met het nummer vier op de rug spelen.

Enkele foto’s van de eerste training: