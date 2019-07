Football Talk. Anderlecht ontsnapt aan match achter gesloten deuren - BAS velt oordeel over racistische gezangen Club-fans Redactie

22 juli 2019

23u27 18

BAS vindt antisemitische gezangen van Club-supporters beledigend

De antisemitische gezangen die supporters van Club Brugge op 4 april lieten horen tijdens de topper tegen Anderlecht hebben wel degelijk een beledigend karakter. Dat oordeelde het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB), tussenkomende partijen in het geschil, brachten de beslissing naar buiten.

De blauw-zwarte supporters scandeerden op 4 april in het Constant Vanden Stock-stadion slogans als “Wie niet springt is een jood” en “Alle joden zijn homo’s”. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische voetbalbond (KBVB) legde de fans geen enkele sanctie op, ondanks het feit dat het gedrag wederkerig is. De Brugse advocaat Hannes D’Hoop legde op de zitting van 26 april uit dat de gezangen niet discriminerend waren of gericht waren op homo’s of joden, ondanks de negatieve perceptie.

Deze uitleg kon, tot grote teleurstelling van het parket van de voetbalbond en verschillende joodse organisaties, de Geschillencommissie Hoger Beroep overtuigen. Er volgde een vrijspraak met als motivering dat “de gezangen als neutraal moeten worden beschouwd, zonder beledigende ondertoon”. “Het woord ‘jood’ heeft geen negatieve connotatie, net zomin als het woord ‘homo’.”

Het federaal parket besloot de zaak een vervolg te geven voor het BAS, die maandag besliste dat de slogans wel degelijk als beledigend mogen worden aanzien.“We hopen ten zeerste dat door deze beslissing de leidinggevende elementen van voetbalclubs, maar ook hun supporters, begrijpen dat in een veranderende samenleving bepaalde praktijken moeten verdwijnen, als teken van democratie”, reageerden het FJO en CCOJB. “Iedereen heeft de morele verantwoordelijkheid deze beslissing en de filosofie erachter te respecteren.”

Beide organisaties benadrukken wel dat ze op geen enkel moment Club Brugge of haar fans ervan willen beschuldigen zich antisemitisch of homofoob te hebben gedragen. “Maar deze folkloristische gezangen hebben absoluut geen plaats meer in een voetbalstadion.”

Geen match achter gesloten deuren voor Anderlecht

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft beslist dat Anderlecht geen duel achter gesloten deuren moet spelen na de gestaakte play-offwedstrijd vorig seizoen op bezoek bij Standard op 12 april. De straf van de Geschillencommissie - één match zonder publiek - is door het BAS omgezet naar een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren voor een periode van drie jaar.

Paars-wit ontving komende zondag KV Oostende hoe dan ook voor een vol huis. De sanctie - die dus niet werd bevestigd - telde hoe dan ook pas vanaf de thuismatch tegen KV Mechelen. Bij de boete van in totaal 6.000 euro, waarvan 1.000 uit een voorwaardelijke straf, de 5-0-forfaitnederlaag en een verplichte sensibiliseringscampagne legden de Brusselaars zich eerder wel neer.

Om de match achter gesloten deuren te omzeilen, voelde Anderlecht zich gesterkt door een uitspraak van het BAS in 2017. De laatste Belgische wedstrijd die definitief gestaakt werd, was immers de Waalse derby tussen Charleroi en Standard op 4 december 2016. De clash in het Stade du Pays werd toen stilgelegd bij een 1-3-voorsprong voor Standard en nooit meer verder afgewerkt. Geen van beide clubs kreeg punten, omdat ze verantwoordelijk werden gehouden voor de incidenten. In eerste aanleg kreeg Standard ook twee matchen achter gesloten deuren opgelegd, maar die werden via het BAS geschrapt. Hetzelfde geldt nu voor Anderlecht.

Belgische meisjes verliezen ook overbodig duel met Engeland

De Belgische meisjes tot 19 jaar hebben in het Schotse Perth een 0-1-nederlaag geleden tegen Engeland in hun laatste groepswedstrijd op het EK voetbal. De wedstrijd was er alleen maar één voor de eer, nadat de jonge Flames ook hun eerste twee groepsmatchen hadden verloren. Ook Engeland was vooraf al uitgeschakeld.

Ebony Salmon zorgde na 26 minuten voor de enige treffer van de namiddag.

Na de nederlagen tegen Spanje (2-0) en Duitsland (5-0) waren de Belgische meisjes al zeker van de uitschakeling. Ze beëindigen poule B uiteindelijk als laatste met nul punten. Spanje en Duitsland (beiden zeven punten) plaatsten zich voor de halve finales. Engeland sluit af met drie punten.

Not the way we wanted to end our #WU19EURO. But proud to have been part of this adventure.#COMENOBELGIUM 🇧🇪 #WePlayStrong pic.twitter.com/hnHdQYAjra Belgian Red Flames(@ BelRedFlames) link