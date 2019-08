Football Talk (26/8). Mbappé mist start Champions League - Mechele onzeker voor return tegen Linz, dat vertrouwen tankt Voetbalredactie

26 augustus 2019

16u01 0

Ervaren Felix Brych moet kraker tussen Club Brugge en LASK in goede banen leiden

De Duitse topref Felix Brych zal woensdag de return van de play-offronde van de Champions League tussen Club Brugge en LASK leiden. Dat heeft de UEFA maandag laten weten.

De 44-jarige Brych floot de voorbije jaren heel wat belangrijke duels, zoals de Champions League-finale in 2017 tussen Juventus en Real Madrid. In 2014 leidde hij de eindstrijd in de Europa League, waar Sevilla het opnam tegen Benfica.

In een ver verleden, in november 2008 voor de toenmalige UEFA-cup, floot Brych een partij van Club. Blauw-zwart speelde toen 1-1 tegen Saint-Étienne. De Duitser was in april 2017 ook de ref van de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League tussen Anderlecht en Manchester United. Brych leidde daarnaast al vier interlands van de Rode Duivels, de laatste in maart 2017 in Brussel tegen Griekenland in de kwalificaties voor het WK 2018.

Club verdedigt tegen LASK een 1-0 voorsprong.

PSG moet Mbappé viertal weken missen, ook Cavani even out

Paris Saint-Germain zal het een tijdje zonder Kylian Mbappé moeten stellen. De 20-jarige aanvaller heeft gisteren in de wedstrijd tegen Toulouse (4-0 winst) een blessure in de linkerdij opgelopen en staat allicht vier weken aan de kant. Ook Edinson Cavani kwam niet ongeschonden uit het duel met Toulouse. De Uruguayaan bezeerde zich aan de rechterheup en moet minstens drie weken rusten.

De Franse topclub zal de Champions League dus zo goed als zeker zonder het tweetal moeten starten. De eerste speeldag staat medio volgende maand op de planning.

PSG zag tegen Toulouse ook Abdou Diallo uitvallen. De verdediger liep een oogletsel op, maar uit onderzoek na de partij bleek het niet al te ernstig te zijn.

Ook Duits parket klaagt voormalige Duitse voetbalbazen aan

Het Duitse gerecht heeft drie voormalige topmannen van de Duitse voetbalfederatie (DFB) aangeklaagd voor fraude rond het WK voetbal van 2006. Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach en Horst R. Schmidt zouden met hulp van de toenmalige Zwitserse FIFA-official Urs Linsi leden van een toezichthoudend orgaan van een commissie van de DFB hebben misleid over het werkelijke doel van een betaling van 6,7 miljoen euro.

Het bedrag van 6,7 miljoen euro werd in 2005 overgemaakt aan een bedrijf in Qatar. Eigenaar van dat bedrijf was Mohamed Bin Hammam, een voormalig vicevoorzitter van de FIFA die levenslang is geschorst wegens omkoping. De som werd ingeschreven als bijdrage aan een cultureel evenement tijdens het WK van 2006, een evenement dat echter nooit plaatsgevonden heeft.

Niersbach en Zwanziger zijn voormalige DFB-voorzitters, Schmidt was in het verleden in functie als algemeen secretaris van de Duitse voetbalbond. Het trio kwam eerder om de dubieuze betaling van 6,7 miljoen al op de radar van Duitse speurders, maar ontkende steeds de aantijgingen.

Justitie in Duitsland volgt het voorbeeld van Zwitserland. Daar werden Zwanziger en Niersbach drie weken geleden al samen met Schmidt en Linsi aangeklaagd.

Anderlecht schakelt Tempo Overijse in om talenten te detecteren

De jeugdwerkingen van Anderlecht en derde amateurklasser Tempo Overijse slaan de handen in elkaar. Samen gaan ze jonge talentjes opsporen. “We onderhielden al goede contacten met RSC Anderlecht in het kader van ons internationaal duiveltjestoernooi dat jaarlijks plaatsvindt in de maand mei”, zegt de jeugdvoorzitter van Tempo Overijse Alan Pauwels. “Toen onze club dan de uitnodiging kreeg om samen met RSCA te praten over een mogelijke samenwerking waren we blij verrast maar tegelijk fier dat het Brusselse oog op onze traditieclub gevallen was.”

Kevin Vermeulen, manager van de jeugdacademie van RSC Anderlecht, gaf ook toelichting bij de samenwerking. “We willen via de samenwerking met voorlopig vijf interprovinciale voetbalclubs en één provinciale club, op zoek gaan naar de talentjes in dit land. We rekenen daarop op de trainers, scouts en medewerkers van die clubs om ons te melden wanneer ze uitzonderlijk dingen zien op het veld. Onze partner clubs zullen we ondersteunen door ondermeer het organiseren van seminaries, trainersclinics, vriendschappelijke wedstrijden en talentdagen.”

Klopp denkt na afloop van contract bij Liverpool aan sabbatjaar

Jürgen Klopp speelt met het idee om aan het einde van zijn contract als trainer van Liverpool een sabbatjaar in te lassen. Dat vertelde de 52-jarige Duitser in Kicker. Klopp heeft bij The Reds nog een overeenkomst tot juni 2022.

“Momenteel heb ik zonder twijfel voldoende energie om nog even verder te doen met wat ik bezig ben”, vertelde Klopp. “Maar ik heb een probleem: ‘een beetje’ ken ik niet. Bij mij is het altijd alles of niks. Wie kan vandaag zeggen of hij binnen drie jaar nog steeds zo doet? Als ik het dan niet meer kan opbrengen, stop ik voor een jaar. En na dat jaar zal ik een definitieve beslissing nemen of ik doorga. Maar naar alle waarschijnlijkheid loop ik dan weer over van de energie om mijn job als trainer uit te voeren zoals ik wil.”

Klopp streek in 2015 neer in Liverpool, nadat hij grote indruk maakte bij Borussia Dortmund. Met het Engelse team veroverde de Duitser afgelopen seizoen de Champions League en deze zomer de Europese supercup.

Geen Anderlecht-tweets meer voor vader Vlap

Jan Vlap, de papa van Anderlecht-speler Michel, zal niet meer tweeten over Anderlecht of het Belgisch voetbal. Dat laat de Nederlander weten op zijn favoriete sociaalnetwerksite. Vlap senior fronste afgelopen weekend duidelijk de wenkbrauwen toen hij vele reacties in bij het publiek van Racing Genk zag na de gedwongen vervanging van Vincent Kompany. “Die haat die daar bij velen zichtbaar was, vond ik ongelofelijk”, schreef Vlap, die flink wat scherpe reacties in zijn richting zag komen.

“Geen tweets meer over Anderlecht of over het Belgische voetbal. Ik wil gewoon genieten van voetbal en het Belgische voetbal, en stadions, leren kennen. Iedereen heeft een eigen voorkeur als supporter en dat maakt voetbal ook zo mooi. Geniet van de verschillen”, aldus Vlap senior, de voorbije weken een opgemerkte verschijning op Twitter. De Nederlander volgt de carrière van zijn zoon op de voet en geniet daar duidelijk ook van. Tot jolijt van de Anderlecht-fans, maar voortaan zullen die het dus weer zonder tweets van pa Vlap over paars-wit moeten doen.

gister met volle verbazing gekeken naar de 'supporters' om ons heen in een vol @RacingGent vak toen Kompany helaas geblesseerd het veld moest verlaten. Die haat die daar bij velen zichtbaar was vond ik ongelofelijk. Zeker als je aan Inesta denkt in de stadions in spanje. #respect janvlap(@ janvlap) link

Maar van mij dus geen tweets meer over @rscanderlecht of over het Belgische voetbal. Wil gewoon genieten van voetbal en het Belgische voetbal, en stadions, leren kennen. Iedereen heeft een eigen voorkeur als supporter en dat maakt voetbal ook zo mooi. Geniet van de verschillen ! janvlap(@ janvlap) link

Mechele onzeker voor terugmatch tegen Linz...

Matej Mitrovic houdt zich maar beter klaar bij Club Brugge. Drie dagen voor de confrontatie met LASK is Brandon Mechele immers nog steeds onzeker voor de belangrijke Europese wedstrijd. De match in Linz liet Mechele al aan zich voorbijgaan met een knieblessure, nu moet hij mogelijk ook de terugmatch missen. Club doet er alles aan om de Rode Duivel op te lappen, maar de kans is reëel dat Mechele niet tijdig fit raakt. (TTV)

...dat vertrouwen tankt met zege in Wenen

LASK Linz heeft op bezoek bij Rapid Wien vertrouwen opgedaan in de aanloop naar de terugmatch tegen Club. Het won de topper in Wenen na twee goals van invaller Raguz, die LASK in de extra tijd de drie punten bezorgde. Anders dan vorige zaterdag tegen Swarovski Tirol koos coach Ismaël er deze keer niet voor om bijna heel zijn basiself rust te geven. Er kwamen zes veldspelers aan de aftrap die ook woensdag zullen spelen. (TTV)

Dit weekend nog 3.000 kaartjes de deur uit voor Antwerp-AZ

Het voorbije weekend gingen er nog meer dan 3.000 kaartjes de deur uit voor de terugmatch tegen AZ op de Heizel. De teller staat op 21.000. De plaatsjes voor de laatste vakken die nog niet zijn uitverkocht, gaan vanaf vandaag in omloop. (SJH)