Felle ruzie met KVO-voorzitter, weggestuurd uit kleedkamer, giftige spandoeken: Coucke beleefde “hallucinante” namiddag in Oostende

01 december 2019

19u44 18 Anderlecht Bewogen dagje in de coulissen van de Versluys Arena. Marc Coucke zat na een “hallucinante namiddag” zelfs de wedstrijd niet uit, ‘tegenstander’ Frank Dierckens vierde feest.

Komt hij of komt hij niet? Dat vroeg Frank Dierckens zich gistermiddag af. Wat later, twee uur voor de wedstrijd, vernam hij per sms dat Marc Coucke zou passen voor het uitje aan zee. Reden daarvoor was een interview van de KVO-voorzitter in ‘De Zevende Dag’, waarin Dierckens zondagochtend nogmaals op het nalatenschap van Coucke wees. “Twee uur voor een beladen partij zulke dingen zeggen, dat doe je niet”, vertelde de Anderlecht-voorzitter gisteravond in gesprek met Radio 1. “Ik heb nooit zaken gedaan met Dierckens. Dat hij nu alles op mij steekt, vind ik echt niet kunnen.”

Incident aan tafel

Coucke gooide eerder die dag in laatste instantie toch het stuur om en reed alsnog naar Oostende - waar hij dik anderhalf uur voor de wedstrijd, naar verluidt flink geagiteerd, zijn eigen hoofdtribune binnenstapte. “Marc is in een ‘colère’ toch nog afgezakt, waarop er snel een discussie ontstond”, legt Dierckens uit. “Een woordenwisseling die enkele tafels verder te horen was (grijnst). Misschien was het de spanning rondom de wedstrijd, die voor beiden héél belangrijk was? Mijn reactie was ook gevoed door die spanning. ‘Heb ik dan leugens verteld?’, vroeg ik Coucke, maar daar had hij geen antwoord op. Ik betreur dit, want voetbal moet gescheiden blijven van zaken. Voor de match had ik gezegd dat ik Marc zou ontvangen zoals iedere andere voorzitter. Los van de tribune, los van de schulden. Als hij dan op die manier binnenkomt...”

Concreet verweet Coucke zijn collega-voorzitter dat hij telkens opnieuw naar hem wijst, waarbij de gemoederen al na enkele minuten oplaaiden. In die mate dat de Anderlecht-voorzitter de eretafel verliet en iets verderop met de rug richting Dierckens ging zitten. Nog voor de match begonnen was, dreigde Coucke al met een vertrek. “Ik heb mijn respect getoond. Meer kan ik niet doen”, fulmineerde hij tegen zijn tafelgenoten.

Uiteindelijk nam de ex-voorzitter van KVO plaats in de bezoekende kleedkamer - waar hij volgens de regelgeving eigenlijk niet mocht zijn. De neutrale zone is tijdens de match voorbehouden voor zij die op het wedstrijdblad staan. Coucke werd daar door de Match Delegate van de KBVB, die gisteren ook een rapport opstelde, op aangesproken. Meteen het signaal voor de voorzitter om te vertrekken - nog voor de rust verliet Coucke bij een 2-0-stand gedegouteerd het stadion.

“Voor de match zeiden de veiligheidsverantwoordelijken mij dat ik beter niet in de tribune zou plaatsnemen. Om de fans niet extra op te hitsen. Dus heb ik de match in de kleedkamer gevolgd, maar daar werd ik kort voor de rust weggestuurd.” Dierckens: “Ik heb gehoord dat hij vertrokken was, maar ik heb het niet gezien. Ik dacht dat hij op de tribune zat, wat dus niet zo was. Dat ik straks nog zaken moet regelen met hem? Goh, de dingen zijn duidelijk, hé. Als hij al acht maanden niets wil laten vallen, dan zal dat straks ook niet het geval zijn. Onze kaarten liggen op dit moment niet zo goed, dat geef ik toe, maar er zit niets anders op dan alles te betalen. Vierentwintig uur per dag zoeken we naar een oplossing om onze licentie te krijgen.”

2,5 miljoen euro

Dierckens bevestigde eerder gisteren voor de camera’s dat KVO een openstaande schuld van 6,2 miljoen euro heeft aan Coucke. Een som die evenwel niet van invloed is voor de licentie. “Die schulden heb ik op de lange termijn geplaatst. Concreet hebben we 2,5 miljoen euro nodig om onze licentie te behalen. Als we die niet vinden, moet iemand de club overnemen. Dat zou ik liever niet hebben, zeker omdat we na dit seizoen ademruimte zullen hebben. Dan valt bijna twee miljoen euro aan spelerslonen weg. Het belangrijkste is dat de club blijft bestaan. Daar heeft ook Coucke baat bij, want bij een faillissement gaat de tribune naar de Stad. Sportief zijn we alvast weer vertrokken.”

Laat ons dit in alle sereniteit oplossen. Vandaag heeft daar geen goed aan gedaan. Ik had nooit gedacht zo’n dag hier te beleven Marc Coucke

Coucke: “Over cijfers wil ik niet spreken. Als je de facturen niet betaalt, dan heb je schulden. Ach, eigenlijk is het allemaal mijn zaak niet - ik heb werk genoeg op Anderlecht.” Ook door de fans werd Coucke onafgebroken op de korrel genomen. “Daarvoor heb ik begrip. Laat ons dit nu in alle sereniteit oplossen. Vandaag heeft er geen goed aan gedaan. Ik had nooit gedacht hier zo’n dag te beleven.”

Coucke heeft zorgen, maar dat geldt ondanks de zege ook nog steeds voor Dierckens. De 6 op 6 tegen Anderlecht pakken ze hem evenwel niet meer af. “Deze zege is fantastisch, niet alleen voor mezelf. Na al die negativiteit is dit voor de spelers, de fans, de coach en mezelf een schitterende motivatie. Of dit een overwinning is op Marc Coucke? In ieder geval één op Anderlecht (grijnst).”

