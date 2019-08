FC Köln drukt door voor Bornauw, Anderlecht wil 7 à 8 miljoen Pieter-Jan Calcoen

05 augustus 2019

06u20

Bron: Eigen berichtgeving 2 Anderlecht De kans bestaat dat Anderlecht een jeugdproduct laat gaan. Het Duitse FC Köln wil ver gaan voor Sebastiaan Bornauw (20). Hij ontbrak gisteren op Moeskroen.

Zeven à acht miljoen euro. Dat is de prijs die Anderlecht hoopt te vangen voor beloften­international Sebastiaan Bornauw. Paars-wit onderhandelt met de Duitse eersteklasser FC Köln, waar ook Rode Duivel Birger Verstraete speelt, over een definitieve overgang. Het is ook omwille van die constructieve gesprekken op clubniveau dat Bornauw gisteren op Le Canonnier niet in de wedstrijdselectie zat. Duitse bronnen melden dat het eerstdaags tot een akkoord kan komen. De speler overweegt de overstap ernstig.

Uitvoetballen

Het is voor de buitenwereld opmerkelijk dat Anderlecht, dat onder Vincent Kompany meer dan ooit wil inzetten op eigen talenten, uitgerekend nu een Neerpede-product zou laten gaan. Toch is een eventuele exit verklaarbaar. Bornauw past immers niet echt binnen de visie van Kompany. De speler-­manager verkiest voetballende verdedigers, terwijl Bornauw meer een type is dat houdt van duels – aan de bal is hij niet geweldig. Omdat hij bijgevolg weinig speelkansen zou krijgen, kiest paars-wit er nu voor om hem te gelde te maken. Met percentage op doorverkoop – je weet maar nooit dat hij ooit meer dan tien miljoen waard is.

Bornauw maakte vorig seizoen onder Hein Vanhaezebrouck zijn debuut. Hij speelde toen 23 competitiewedstrijden, waarvan 22 als basispion, en scoorde één keer. Ook vorig week tegen KV Oostende was hij titularis, maar het neemt niet weg dat er in de bestuurskamer twijfels zijn over zijn kwaliteiten.

