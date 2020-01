Fans Club Brugge treiteren Anthony Vanden Borre ODBS/PJC

19 januari 2020

20u25 8 RSC Anderlecht Opvallende gast in de loges van Anderlecht: Anthony Vanden Borre (32). Even boven het vak met daarin de bezoekende supporters.

‘VDB’ was nog niet voldoende fit bevonden voor de wedstrijdselectie tegen Club, maar woonde de match wel bij. Dat deed hij ietwat ongelukkig in de loges boven het staanvak met Club Brugge-fans. Die konden het niet laten om de paars-witte publiekslieveling te treiteren.

Vanden Borre heeft nog een conditionele achterstand nadat hij de voorbije jaren niet tot nauwelijks aan de bak kwam. Zijn papierwinkel is wel afgerond. Nadat het Internationaal Transfercertificaat vanuit Congo gearriveerd was bij de voetbalbond - dat nam uiteindelijk ruim twee weken in beslag -, heeft Anderlecht de rechtsachter officieel aangesloten.

“De match tegen Club komt te vroeg voor Anthony”, herhaalde Vercauteren eerder deze week. Anderlecht plant vriendschappelijke duels om VdB speelklaar te krijgen. De voormalige Rode Duivel heeft zichzelf nog uiterlijk een maand om een meerwaarde te betekenen. Op stage in San Pedro del Pinatar liet hij optekenen “bijna honderd procent” te zijn. Vanden Borre krijgt natuurlijk een vergoeding voor zijn werk, maar van een profcontract is (nog?) geen sprake.