Fans Anderlecht uiten nu toch onvrede: niet langer steun voor spelers en protest voor hoofdingang ODBS

29 september 2019

16u52 54 RSC Anderlecht Lang bleven de Anderlecht-fans immuun voor de barslechte resultaten, maar na de nieuwe sof tegen Waasland-Beveren werd duidelijk dat het tij bij (een deel van) de aanhang aan het keren is. Het geduld raakt op.

0-0 in eigen huis tegen Waasland-Beveren, het nummer voorlaatst en de enige ploeg nog zonder zege. Een beetje Anderlecht-speler zou na het laatste fluitsignaal met het schaamrood op de wangen richting kleedkamer vluchten, niet het paars-wit van dit seizoen. Opnieuw trokken ze richting de spionkop achter doel om de fans te bedanken voor de steun. Daarbij namen de ervaren Chadli en Nasri het voortouw en zij gingen in dialoog met enkele fans.

Anderlecht moet in zijn filosofie dringend andere, vooral meer efficiënte, accenten leggen. Waarom was ook vandaag de opbouw weer zo traag? Marc Degryse

Maar in tegenstelling tot de voorbije keren viel dat vandaag in een pak minder goeie aarde. In plaats van applaus, kwade gezichten en wegwerpgebaren. Enkele tientallen fans troepten enkele minuten later ook samen aan de hoofdingang om hun onvrede te uiten. De oproerpolitie was snel ter plekke. “We Are Anderlecht”, scandeerden ze. Al bleef het protest wel beperkt en dropen de fans snel af.

Ook Michael Verschueren deed volop aan ‘damage control’. De sportieve directeur van Anderlecht mengde zich tussen de boze fans om uitleg te verschaffen. Daarna trok Verschueren het stadion binnen om te overleggen met het management.

Degryse: “Dit heeft geen zin”

In de studio van ‘Telenet PlaySports’ begreep Marc Degryse absoluut niet wat de spelers nog te zoeken hadden voor hun spionkop. “Ik zou me schamen als speler. Wat is hier het nut van? Je houdt je bezig met bijkomstigheden, niet met de essentie. Die luidt dat Anderlecht wéér niet gewonnen heeft. Je kan het wel blijven uitleggen, maar het is tijdens de match dat je het moet laten zien.”

Alleen in het begin van de tweede helft versierde Anderlecht enkele mogelijkheden en had Luckassen pech met een kopbal tegen de deklat, maar uiteindelijk was het weer veel te weinig. “Anderlecht moet in zijn filosofie dringend andere, vooral meer efficiënte, accenten leggen. Waarom was ook vandaag de opbouw weer zo traag? Zeker tegen een ploeg die een versterkte burcht optrekt, moet je al eens wat meer risico in je voetbal steken. En beter afwerken, natuurlijk. Dat mag je toch verwachten van een Anderlecht-speler? Dit is gewoon te weinig. Nasri bijvoorbeeld liet zich in het begin van de tweede helft enkele keren opmerken, maar toch ook weer niet voldoende om het verschil te maken. Op een bepaald moment kreeg hij een uitstekende schietkans. Bij een goeie Nasri zou dat altijd goal zijn geweest.”

