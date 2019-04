Fan Board: "Opeenstapeling van vernederingen deed emmer overlopen” PJC

13 april 2019

10u44 7 Anderlecht Het Fan Board van RSC Anderlecht reageert teleurgesteld op de supportersongeregeldheden van gisteravond op Sclessin. De Clasico tegen Standard werd na een halfuur bij een 2-0-stand definitief gestaakt. “Het bestuur van Anderlecht houdt zich niet aan zijn beloftes”, klinkt het bij het Fan Board.

Vorige week laaiden de gemoederen na de thuisnederlaag tegen Antwerp hoog op. Supporters blokkeerden de hoofdingang van het Constant Vanden Stockstadion en eisten een verklaring van de intussen verguisde voorzitter Marc Coucke.

Een week later bereikte de crisis bij RSCA een dieptepunt. De harde kern van paars-wit gooide meermaals vuurpijlen op het veld achter het doel van keeper Ochoa. In de 33e minuut vond scheidsrechter Erik Lambrecht het welletjes en zette hij bij een 2-0-stand definitief een punt achter de match. “We keuren de feiten allesbehalve goed, maar de reactie van de supporters is begrijpelijk. De frustratie zit heel diep. De opeenstapeling van teleurstellingen en vernederingen deed de emmer overlopen”, klinkt het bij de Fan Board.

“De maat is gewoon vol. We hebben de club al gewaarschuwd dat dit zou kunnen gebeuren. Maar de club heeft geen oren naar onze grieven. In oktober hebben we een eerste keer aan de alarmbel getrokken na de match op het veld van Zulte Waregem (1-2 overwinning, red.). Daar zijn beloftes gemaakt, maar die zijn allerminst ingewilligd tijdens de wintermercato. De malaise zet zich verder en je ziet als supporter je club steeds verder de dieperik inglijden. Twee weken geleden hebben we het bestuur nogmaals gewaarschuwd voor hommeles, en nu is het zover. We wilden afgelopen week al een onderhoud met de club, maar dat kregen we niet.”

“Het Fan Board heeft nu dus opnieuw een gesprek gevraagd met het bestuur, maar ook met de spelersgroep. Het is makkelijk om altijd te schieten op de club, maar ook de spelers vegen er hun voeten aan. Het is niet de kwalitatief sterkste kern, maar toch moeten ze beter kunnen. Bovendien worden ze niet altijd op hun beste positie uitgespeeld. Europees voetbal is zo goed als onhaalbaar geworden, en dan moet je realistisch zijn en maandag al de voorbereiding starten op volgend seizoen. Je doet verder met de spelers die je wilt houden en die groep vul je aan met de jeugd. Onder Vanhaezebrouck waren die jonge talenten er, maar onder Rutten zijn die allemaal naar het achterplan verdwenen. Saelemaekers en Kayembe, kunnen die plots niet meer voetballen? Heel raar vind ik dat.”

Het Fan Board betreurt wel dat er kwalijke gevolgen zijn voor de club. “Maar zo’n feiten hebben we gewoon niet in de hand. Hoe maak je als supporter tegenwoordig een statement? Hoe trek je de aandacht van de club? Gesprekken helpen niet. Ik durf niet te zeggen dat er volgende week niet nog acties zullen zijn. Daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. We hebben geen vat op de woede bij de supporters.”