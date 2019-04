Fan Board: "Gevolg van frustratie” PJC

13 april 2019

Anderlecht heeft een Fan Board, de leden vertegenwoordigen de verschillende supportersclubs. Gevraagd naar een reactie op de supportersopstand in Luik blijft de Fan Board evenwel op de vlakte. “Het is nog te vroeg, we moeten eerst nog overleggen”, klinkt het. “Laat ons hier nog maar een nachtje over slapen. Het is hectisch geweest, we zijn allemaal fel onder de indruk. Wat wel vaststaat, is dat dit een gevolg is van een frustratie die al maanden aansleept. We hebben hiervoor gewaarschuwd.”

