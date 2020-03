Fan Board Anderlecht “gedegouteerd” na ontslag Zetterberg: “Het zal nog heet worden” Pieter-Jan Calcoen

21 maart 2020

16u37 40 Anderlecht Anderlecht zette Pär Zetterberg aan de deur en Anderlecht zette Pär Zetterberg aan de deur en die beslissing kan maar op weinig begrip rekenen bij de achterban. “We snappen dit niet”, klinkt het bij de Fan Board.

“Elke Anderlecht-supporter is gedegouteerd na het ontslag van Pär Zetterberg. Ook wij”, klinkt het bij de Fan Board, die de belangen van de verschillende supportersclubs behartigt. “Zeker door het momentum. Er zijn geen matchen of trainingen, dus redeneren ze op Anderlecht blijkbaar dat er toch geen protest zal komen. Wel, als de competitie hervat wordt, zal het heet zijn. We snappen dit niet.”

“Zetterberg had Anderlecht-DNA”, gaat het verder. “De fans keken naar hem op, hij kon ons onder controle houden. Telkens als het moeilijk ging, zette hij het bestuur uit de wind, terwijl dat helemaal zijn taakomschrijving niet was. Pär stond op de barricades, gaf de supporters uitleg wanneer we die nodig hadden. Het is onbegrijpelijk dat ze zo iemand aan de kant zetten.”

De verhalen dat Zetterbergs meerwaarde in de dagelijkse werking beperkt was, zijn ook de Fan Board niet onbekend. “Maar dat maakt niks uit. Zetterberg bewaakte onze waarden en normen. Als ze zelfs hem durven ontslaan, dan moet iedereen voor zijn job vrezen. Wie wordt de volgende? Kompany? Verschueren? We zijn écht gedegouteerd, de nieuwe bazen zullen dat wel nog voelen.”

