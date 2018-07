Explosiegevaar bij Vranjes, de nieuwe krijger van Anderlecht Pieter-Jan Calcoen

25 juli 2018

06u57 0 Anderlecht "Zo ken ik hem", sms'te een Griekse collega ons na Ognjen Vranjes' rood tegen Rennes. Omdat dat voor ons nog niet geldt: een portret van de nieuwe Anderlecht-verdediger.

Doen we het of niet? Om u niet meteen schrik aan te jagen, opteerden we dat het slimmer was om het CV van Ognjen Vranjes pas op het einde van dit artikel neer te schrijven - 't is iets voor de aanhouders. Liefst twaalf werkgevers telt de 28-jarige Bosniër immers al, maar noem hem géén clubhopper. Vranjes haat het woord: "Er waren telkens 'omstandigheden'..."

