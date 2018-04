Exit Van Holsbeeck bij Anderlecht: zijn carrière bij paars-wit in zeven beelden LPB

06 april 2018

14u18 0 Anderlecht Herman Van Holsbeeck is niet langer manager van Anderlecht. Vanochtend nam hij afscheid van de Brusselse club, voor wie hij vijftien jaar lang werkte. In die periode zette Van Holsbeeck acht landstitels en één bekerzege op zijn palmares. Een overzicht van zijn carrière in zeven beelden.

Opvolger van Michel Verschueren

28 juli 2003: op een persconferentie in het Vanden Stock-stadion wordt Herman Van Holsbeeck voorgesteld als de nieuwe manager van Anderlecht. Van Holsbeeck volgt Michel Verschueren op, die na 22 seizoenen de fakkel doorgeeft. Tot 2004 werkt Van Holsbeeck in de schaduw van Verschueren, alvorens het roer volledig over te nemen.

30ste landstitel in 2010

In 2010 bereikt Van Holsbeeck met Anderlecht een mijlpaal. Paars-wit verovert zijn 30ste landstitel. Dat gebeurt in het hol van de leeuw, met een 1-2-zege op het veld van Club Brugge. Het is het seizoen van de ontbolstering van Romelu Lukaku, die de competitie zou afsluiten als topschutter.

Laatste landstitel met René Weiler

De laatste landstitel die Van Holsbeeck met Anderlecht verovert, is een fel gecontesteerde. Weinigen kunnen het voetbal van paars-wit onder René Weiler smaken. Van Holsbeeck blijft echter een vurig pleitbezorger van de Zwitserse coach. Tot die laatste in september 2017 uiteindelijk zelf de handdoek werpt.

Niet alle transfers een voltreffer...

Niet alle transfers worden een voltreffer onder het beleid van Van Holsbeeck. Zo ook deze twee heren met wie 'HVH' begin dit seizoen nog fier poseert: verdediger Josué Sa kan nauwelijks indruk maken in het paars-witte shirt, spits Robert Beric verdwijnt tijdens de winterstop alweer richting afzender St-Etienne.

... maar deze transfer wél

Wél een voorbeeld van een geslaagde transfer onder het bewind van Van Holsbeeck: Aleksandar Mitrovic. Het Servische woelwater komt in de zomer van 2013 over van Partizan Belgrado. Mitrovic zal met 16 goals meer dan zijn steentje bijdragen aan de 33ste landstitel van Anderlecht. Het seizoen daarop wordt hij met 20 doelpunten topschutter van de Jupiler Pro League. Newcastle legt 18 miljoen euro op tafel om hem binnen te halen.

Trouwe gast op Gala Gouden Schoen

Herman Van Holsbeeck was steevast een trouwe gast op het Gala van de Gouden Schoen. In goede én in kwade dagen. Als favoriet Lukasz Teodorczyk vorig jaar om mysterieuze redenen niet opdaagt op het Gala, springt Van Holsbeeck in de bres om de imagoschade voor zijn club te beperken.

22 december 2017: het begin van het einde

22 december 2017: Marc Coucke wordt voorgesteld als de nieuwe sterke man op Anderlecht. Op de persconferentie in de catacomben van het Vanden Stock-stadion kijkt Van Holsbeeck met een verbeten trek op de mond toe. De weken nadien wordt duidelijk dat er voor hem geen toekomst meer is in het Astridpark. Drieënhalve maand later is zijn exit een feit.