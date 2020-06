Exit ‘Mister Michael’: “Verschueren kiest voor een rol als bestuurslid en wij steunen hem daarin” KDZ

03 juni 2020

06u59 52 Anderlecht Een nieuwe kapitaalverhoging van 70 miljoen euro moet Anderlecht weer naar de Belgische top loodsen. Met Wouter Vandenhaute als voorzitter, nu ook officieel. Michael Verschueren verdwijnt uit het management en wordt weer bestuurslid.



En ze waren nog zo trots. Eén jaar nadat Marc Coucke en Michael Verschueren voor de stunt van de eeuw zorgden door Vincent Kompany terug naar Anderlecht te halen, zijn ze allebei gedegradeerd. Een uppercut met fluwelen handschoen is het. Coucke blijft wel hoofdaandeelhouder, maar is voorzitter af bij de club die hij tweeënhalf jaar geleden kocht. Michael Verschueren keert terug naar zijn zitje in de raad van bestuur, waarlangs hij de club in 2009 binnenkwam. Wouter Vandenhaute is unaniem voorgedragen als nieuwe voorzitter van de club. De revolutie is compleet.

Het was CEO Karel Van Eetvelt die de herstructureringsplannen gistermiddag toelichtte op het terras van restaurant Couvert Couvert - eigendom van Vandenhaute - in Heverlee. Door de coronamaatregelen was een meeting in open lucht aangewezen. Van Eetvelt kondigde een kapitaalverhoging van 70 miljoen euro aan. Het grootste deel daarvan moet komen van een herschikking van de schuld, Marc Coucke zet als hoofdaandeelhouder 50 miljoen euro aan leningen om in kapitaal. Het eigen vermogen van de club stijgt daardoor en de aandelen stijgen in waarde. Alles in de hoop dat Anderlecht zijn grandeur van weleer terugvindt. 20 miljoen wordt ingebracht via vers kapitaal. Daarvoor hebben de overige aandeelhouders, Alexandre Van Damme, Etienne Davignon, Johan Beerland en het duo Kompany-Vandenhaute zich geëngageerd. Vanaf het moment dat die kapitaalverhoging helemaal rond is, mogen die twee laatsten zich ook officieel aandeelhouder noemen. Wie exact hoeveel inbrengt, is nog niet geweten.

Een strikte scheiding van bestuur en management zal één van de pijlers zijn in het nieuwe kader

Holle functie

In de komende weken wordt een nieuwe governance-structuur uitgewerkt die ervoor moet zorgen dat RSCA opnieuw kan aanknopen met zijn succesvolle verleden en die moet vermijden dat de club opnieuw in de situatie van de afgelopen periode terechtkomt. Een strikte scheiding van bestuur en management zal één van de pijlers zijn en in dat nieuwe kader heeft Michael Verschueren ervoor gekozen zich opnieuw te concentreren op zijn bestuurdersrol.

Voor Verschueren is het de kroniek van een aangekondigd vertrek uit het management. In 2017 was hij nog nauw betrokken bij de overname van Anderlecht door Marc Coucke. De nieuwe eigenaar zag in Verschueren de perfecte rechterhand, een iconische naam in het Vanden Stockstadion én geliefd bij de fans. Coucke schoof Luc Devroe aan de kant en benoemde Verschueren tot sportief manager. Begin januari werd duidelijk dat er ruis zat op de relatie tussen Coucke en Verschueren. De noodkreet richting Van Eetvelt en Vandenhaute was een motie van wantrouwen voor Verschueren. Het nieuwe sterke duo plukte een maand later Peter Verbeke weg bij AA Gent en benoemde hem tot sportief manager. Verschueren werd ‘CFO Sports’ en mocht zich met de financiële kant van de transfers bezighouden - het bleek een holle functie.

Naast bestuurslid van Anderlecht blijft Verschueren ook zijn mandaten bij ECA en UEFA uitvoeren. “We willen een strikte scheiding tussen de bestuursmandaten en de operationele werking van de club”, lichtte Van Eetvelt de beslissing toe. “Michael kiest voor een rol als bestuurslid en wij steunen hem daarin. We hebben er ook op aangedrongen om in de toekomst actief te blijven bij onze club.”

