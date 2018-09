Exclusief in uw weekendkrant: René Weiler blikt één jaar na vertrek terug op tumultueuze passage bij Anderlecht: "Ik heb erover nagedacht om te stoppen als coach" Niels Vleminckx

14 september 2018

20u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Eén jaar geleden nam Anderlecht afscheid van René Weiler (45). De man die een onverhoopte titel pakte en Manchester United tot verlengingen dwong, maar 'en passant' wel op de ziel van de trotse recordkampioen trapte.

In een exclusief gesprek met Het Laatste Nieuws breekt de Zwitser voor het eerst de stilte. Weiler spreekt honderduit over zijn tumultueuze doortocht bij de Belgische recordkampioen, waar het schoentje precies wrong én de moeilijkheden die hij naast de grasmat ondervond. “Sportief was mijn tijd in België fantastisch. Alleen liep er buiten het veld veel mis."

Met een nieuwe uitdaging bij FC Luzern en zijn liefde voor wijn kijkt hij ook in de toekomst. “Ik ben ondertussen 45 jaar. Minstens de helft van mijn leven zit er op. Ik besef nu dat ons bestaan om meer draait dan enkel presteren. Ik wil ook genieten."

