Ex-spits van Westerlo staat bovenaan verlanglijst van Anderlecht Pieter-Jan Calcoen

30 augustus 2019

05u30 0

In de zoektocht naar een nieuwe spits is Anderlecht uitgekomen bij een voor voetbalquizzers bekende naam: Mbaye Diagne. De 27-jarige ­Senegalees van Galatasaray heeft een verleden in onze competitie: hij speelde al eens op uitleenbasis bij Lierse en Westerlo. Anderlecht zou ­Diagne huren voor één seizoen en een stuk van zijn – naar Belgische normen forse – salaris overnemen. De international weet de goal staan: ­vorig seizoen bij Kasimpasa maakte hij er twintig in zeventien wedstrijden, waarna Galatasaray hem voor twaalf miljoen euro wegplukte. Ook daar scoorde Diagne nog tien keer, inmiddels is hij er op een zijspoor beland. Voor Vincent Kompany zou de komst van de aanvaller als een geschenk uit de hemel komen: paars-wit is al sinds de voorbereiding op de sukkel met zijn negens – een ­extra spits is dan ook een prioriteit. Er is nog een alternatief, maar Diagne staat bovenaan de ­verlanglijst. Wie er ook komt, het wordt een race tegen de klok om een eventuele nieuwkomer speelgerechtigd te krijgen voor Standard.