Enkelblessure Verschaeren minder erg dan gevreesd? Kompany en Chadli halen mogelijk bekertopper tegen Club Brugge Redactie

17 december 2019

06u40 20 Anderlecht De enkelblessure van Yari Verschaeren (18) zou al bij al nog meevallen. De vreselijke beelden van zijn verzwikte enkel deden zondagavond het ergste vrezen - afgescheurde enkelbanden - maar een eerste, weliswaar oppervlakkige diagnose, geeft hoop. Vandaag moet blijken hoe erg de enkelbanden geraakt zijn. Voor de bekertopper tegen Club Brugge van donderdag kan paars-wit mogelijk wel rekenen op Kompany en Chadli.

Door de zwelling kon gisteren nog geen magnetische resonantietest worden uitgevoerd, dat gebeurt vandaag. Daaruit moet blijken hoe erg de enkelbanden zijn geraakt. Een eerste, weliswaar oppervlakkige, diagnose gisteren uitgevoerd bracht echter hoop. Mogelijk zijn de enkelbanden minder ernstig geraakt dan gedacht. Toch wordt er gevreesd voor een inactiviteit van zes tot acht weken. Verschaeren zelf was naar verluidt zwaar aangeslagen, het is zijn eerste lange onbeschikbaarheid sinds hij profvoetballer is. In zijn entourage was de ongerustheid ook groot - logisch.

Infortuné hier. Récompensé ce jour! Élu meilleur espoir au trophée Raymond Goethals: Yari Verschaeren. 👍 Prompt rétablissement. Plus d’infos sur https://t.co/lUkR6vkIcd #COYM #IYWT pic.twitter.com/GNaXCSEPHy RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Kompany en Chadli tegen Club?

De ziekenboeg van Anderlecht zit inmiddels overvol. Buitenstaanders stellen soms de medische begeleiding op Anderlecht in vraag, maar binnen de spelersgroep is dat geen thema. “Dit is gewoon brute pech, het hoort bij het voetbal”, nam Elias Cobbaut de dokters en kinesisten van Anderlecht in bescherming. “Het valt nu gewoon te hopen dat we wat jongens kunnen recupereren voor Club. Dat is een heel belangrijke match.” Dus zeker geen Verschaeren donderdag in de beker tegen Club Brugge, maar mogelijk wel Kompany en Chadli. Het tweetal trainde gisteren mee met de spelers die nauwelijks of niet in actie kwamen op Sclessin. Al bouwde Vercauteren wat voorbehoud in: “Je weet nooit exact hoever ze staan...”