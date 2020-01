Exclusief voor abonnees Elk zijn waarheid: visies Vercauteren en Kompany over spitsenprobleem lopen uiteen



NIELS VLEMINCKX EN JAN MOSSELMANS

20 januari 2020

06u02 1 RSC Anderlecht De prestatie van Anderlecht was bevredigend. Die van de 18-jarige doelpuntenmaker Colassin ook. Heeft paars-wit wel een extra spits nodig? Een vraag die in het Astridpark meer dan één antwoord kent.

Het antwoord van Vercauteren op de vraag:

Het was lang geleden. Anderlecht dat nog eens zo lang de illusie had hooggehouden z’n voet naast die van Club Brugge te kunnen zetten. De eerste helft van paars-wit was goéd. Hoge druk. Veel kansen. Met als blikvanger een 18-jarige debutant in de spits. ­Antoine Colassin, twee weken geleden voor het eerst mee op stage en nu door de blessure van Roofe meteen aan de aftrap tegen de beste ploeg en verdediging van het land, maakte een goede indruk. Na een halve minuut op de lat gekopt. Een grote kans gecreëerd maar gemist. En als climax een beheerste duw met de binnenkant van de voet voor de 1-0. Al zakte hij na rust – ­samen met al zijn ploegmaats – fysiek weg, met een 1-2-nederlaag als gevolg.

