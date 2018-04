Elias Cobbaut (KV Mechelen) op een zucht van Anderlecht Rudy Nuyens en Pieter-Jan Calcoen

24 april 2018

14u56

Bron: Eigen berichtgeving 1 Anderlecht Transfer drie is op weg voor Anderlecht. Het onderhandelt momenteel met KV Mechelen over Elias Cobbaut (20), die ondanks interesse van alle topclubs enkel naar paars-wit wil.

Twee nieuwkomers kon Anderlecht al aankondigen - Yevhen Makarenko van KV Kortrijk en het Albanese talent Kristal Abazaj -, maar eerstdaags moet daar een derde bijkomen. Elias Cobbaut heeft immers voor zichzelf de keuze gemaakt om naar de landskampioen te trekken. De polyvalente verdediger wil dus niet naar Club Brugge of Racing Genk, die ook geïnteresseerd waren, maar wil volgend seizoen in het Astridpark aantreden.

Op dit moment is Anderlecht met KV Mechelen aan het onderhandelen over een definitieve transfer. De verwachting is dat beide clubs snel een akkoord zullen vinden. Malinwa, dat graag 2,5 miljoen zou vangen en ook al een concreet bod van Genoa ontving, beseft dat het zijn Belg na de degradatie niet kan tegenhouden en is bereid mee te werken aan een faire deal. Voor Cobbaut ligt er een meerjarig contract klaar bij Luc Devroe en Marc Coucke.