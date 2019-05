Elf voorgangers van Kompany die, met wisselend succes, terugkeerden naar Anderlecht MJR

19 mei 2019

21u11 0 Anderlecht “Back to the roots!” en “He’s coming home!” Voor Kompany is het inderdaad een terugkeer naar de oude stal, waar hij zijn opleiding genoot en van 2003 tot 2006 in het eerste elftal voetbalde. Elf spelers maakten de voorbije jaren dezelfde beweging: de club verlaten en na een aantal jaren terugkeren. Het was met wisselend succes.

Hypoliet van den Bosch - (1943-1948 en 1952-1958)

GESLAAGD

In zijn eerste RSCA-periode in de schaduw van Jef Mermans. Na een passage bij White Star in 1952 teruggekeerd naar Anderlecht. Hij werd er in zijn tweede seizoen topschutter met 28 goals en werd ook international.

Jacky Stockman - (1957-1966 en 1972-1973)

NIET GESLAAGD



Maakte in 1957 zijn debuut als 18-jarige. Werd in 1962 topschutter in de Belgische competitie met 29 goals. In 1966 aan Club Luik verkocht maar keerde, na een omzwerving via Waregem, in 1972 terug naar Brussel. In zijn tweede passage werd hij echter door Paul Van Himst naar de achtergrond verwezen.

Michel De Groote - (1975-1977 en 1979-1989)

GESLAAGD

19 toen hij als linksachter zijn debuut in de A-ploeg maakte. De Groote werd titularis maar vertrok twee jaar later toch naar Club Luik. In 1979 haalde Anderlecht hem terug. De Groote speelde van dan af 10 seizoenen in het eerste elftal van RSCA met winst van de UEFA-Cup in 1983 als hoogtepunt.

Juan Lozano - (1981-1983 en 1989-1990)

GESLAAGD

Onder Ivic werd Lozano al snel de publiekslieveling en won hij in 1983 de UEFA-cup. Lozano scoorde in de return de beslissende goal. Het leverde hem een transfer naar het prestigieuze Real Madrid op. Na twee seizoenen keerde Lozano terug. Hij vormde het gouden middenveld met Scifo, Vandereycken en Vercauteren.

Georges Grün - (1982-1990 en 1994-1996)

GESLAAGD

Werd door Paul Van Himst naar het A-elftal gehaald en behaalde tussen 1983 en 1990 3 titels. Trok in 1990 naar Parma waarmee hij in 1993 Europacup II won. Keerde een jaar later terug en won in 1995 nog één titel met paars-wit.

Enzo Scifo - (1983-1987 en 1997-2000)

NIET GESLAAGD

In zijn eerste Anderlecht-periode won Scifo 4 titels. In maart ’87 tekende de 21-jarige Scifo een contract bij Inter Milaan. Maar het boterde niet met trainer Trapattoni en een jaar later werd hij uitgeleend aan Bordeaux. Scifo kende nog wisselend succes bij Auxerre, Torino en Monaco, maar keerde in mei 1997 terug naar de oude stal. Vandereycken en Haan twijfelden aan de complementariteit tussen Zetterberg en Scifo en eigenlijk haalde die nooit meer het niveau uit zijn eerste periode.

Pär Zetterberg - (1989-1991, 1993-2000, 2003-2006)

GESLAAGD

Als 19-jarige in de A-kern van RSCA opgenomen. Coach Aad de Mos noemde Zetterberg echter niet geschikt voor topvoetbal vanwege diens suikerziekte. Werd aan Charleroi uitgeleend waar hij De Mos lik op stuk gaf. In 1993 keer Pär terug en won meteen de Gouden Schoen. In de zomer van 2000 koos hij voor een avontuur bij Olympiakos. Hij won er drie opeenvolgende titels. In 2003 haalde Roger Vanden Stock zijn ‘aangenomen zoon’ terug. In 2006 nam hij afscheid met zijn zesde titel met Anderlecht.

Bertrand Crasson - (1989-1996 en 1998-2003)

GESLAAGD

Werd in 1991 uitgeroepen tot Belofte van het Jaar. Speelde tot 1996 bij Anderlecht en won in die periode 4 titels. Vertrok als 25-jarige in 1996 naar het buitenland en koos voor het avontuur bij Napoli. Twee jaar later keerde hij terug naar het Park waar hij nog 5 jaar zou blijven. In zijn tweede RSCA-periode won hij nog twee titels. Speelde nadien nog voor Lierse en RWDM.

Filip De Wilde - (1987-1996 en 1998-2002)

GESLAAGD

Werd in 1987 bij SK Beveren weggehaald, maar begon bij Anderlecht als stand-in voor Jacky Munaron. Pas in zijn tweede seizoen paars-wit pakte hij zijn kans en haalde hij mee de successen binnen. In juli 1996 trok hij naar Sporting Portugal. Na een succesrijk eerste seizoen belandde De Wilde in zijn tweede seizoen in Lissabon op de bank. Om zijn kansen op het WK niet te hypothekeren, keerde hij in april ‘98 terug naar Anderlecht, waar hij tot 2002 onafgebroken de nummer 1 bleef. De Wilde speelde nadien nog voor Sturm Graz, Lokeren en Geel.

Gilles De Bilde - (1995-1997 en 2001-2003)

NIET GESLAAGD

De Bilde trok in de zomer van 1995 van Eendracht Aalst naar Anderlecht. In zijn eerste seizoen werd hij meteen met 15 goals topschutter bij paars-wit, samen met Johny Bosman. In december 1996 volgde het incident met Kris Porte waarin De Bilde de Aalstenaar een vuistslag gaf. Hij kwam door het incident niet meer aan spelen toe en RSCA verpatste hem aan PSV. Daar bleef hij twee seizoenen vooraleer een lucratieve transfer naar Sheffield Wednesday te versieren. Een succes werd dat niet en in 2001 keerde hij terug naar het Astridpark, maar onder Hugo Broos zat hij vaak op de bank. In 2003 vertrok hij samen met Crasson naar Lierse.

Dieumerci Mbokani - (2006-2007 en 2010-2011)

GESLAAGD

Anderlecht huurde Mbokani in 2006 voor één seizoen van TP Mazembe. Hij werd meteen kampioen, maar voelde zich niet geliefd door coach Vercauteren. In de zomer van 2007 tekende Mbokani voor concurrent Standard, maar bleef ook daar slechts één seizoen. Hij trok naar Monaco voor drie jaar. Na een ommetje via Wolfsburg belandde hij terug bij Anderlecht in 2011 en werd er meteen terug kampioen. Koos een jaar later voor het grote geld bij Dynamo Kiev.