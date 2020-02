Eindelijk een goede match gespeeld, maar Anderlecht moet Bakkali (en misschien Chadli) weer missen Niels Vleminckx

28 februari 2020

12u59

Bron: Eigen berichtgeving 1 Anderlecht Hij leek er eindelijk door te komen, Zakaria Bakkali. Gescoord tegen Eupen. Maar hij heeft last van zijn knie en zal niet spelen tegen Waasland-Beveren. Ook Nacer Chadli (ziek) is twijfelachtig.

“We recupereren geen spelers. Integendeel. We verliezen er nog.” Nee, de blessuregolf van Anderlecht is nog niet voorbij. “Nacer Chadli is ziek. Hij heeft gisteren niet kunnen trainen. We zullen zien of hij fit geraakt.”

Dat zal niet het geval zijn voor Zakaria Bakkali. “Hij heeft zich geblesseerd aan zijn knie op training. Het ziet er niet naar uit dat het een langetermijnblessure is. Maar dit weekend zal te vroeg komen.” En dus moet Vercauteren nog steeds beroep doen op enkele beloften om op training met 20 te zijn.

Play-off 1 is intussen nog steeds niet helemaal weg. Drie punten achter op KV Mechelen, dat straks tegen STVV speelt. En vier op Racing Genk, dat Club Brugge op bezoek krijgt. Wat heeft paars-wit nodig tegen Waasland-Beveren om mee te blijven doen? “Kwaliteit”, zegt Vercauteren. “Zo simpel is het.”

Al gaan de woorden ‘kwaliteit’ en ‘de Freethiel’ niet al te vaak samen.