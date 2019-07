Eerste transfer onder Kompany voor Anderlecht: Vlap komt over van Heerenveen Pieter-Jan Calcoen

02 juli 2019

17u20 0 Anderlecht Michel Vlap (22) krijgt de eer de eerste transfer te zijn in het Vincent Kompany-tijdperk bij Anderlecht. Paars-wit betaalt acht miljoen euro inclusief bonussen voor de spelmaker van Heerenveen. De deal is volgens onze info voor 99 procent rond, men werkt momenteel aan de laatste details.

De fans wachten er al even op: eindelijk die eerste nieuwkomer bij Anderlecht. En ’t is er één die Vincent Kompany tevreden zal stellen: Michel Vlap stond bovenaan zijn verlanglijst. RSCA moest wekenlang onderhandelen met Heerenveen, maar vond nu een akkoord over een transfersom van acht miljoen euro, inclusief bonussen. Met de speler moet nog gepraat worden, wellicht eerstdaags zet hij zijn handtekening onder een normaal gezien vijfjarig contract.

Vlap is een spelmaker die vorig seizoen helemaal doorbrak in Friesland, met maar liefst zestien doelpunten. Hij debuteerde daarnaast voor de Nederlandse beloften. Atalanta volgde hem ook, maar Vlap wilde enkel naar Brussel. In de play-offs kwam hij al eens een kijkje nemen, hij vindt Anderlecht de perfecte stap in zijn ontwikkeling.

Nog dit: Anderlecht ziet in Vlap geen concurrent of vervanger voor Verschaeren. Beiden kunnen samenspelen, meent men op Neerpede.

De tien duurste inkomende transfers van Anderlecht:

1. Nicolae Stanciu (Roe): 9,7 miljoen euro van Steaua Boekarest

2. Bouba Sanneh (Gam): 8 miljoen van FC Midtjylland

3. Michel Vlap (Ned): 8 miljoen van SC Heerenveen

4. Sven Kums: 6,5 miljoen van Watford

5. Steven Defour: 6 miljoen van Porto

6. Landry Dimata: 5 miljoen van Wolfsburg

7. Aleksandar Mitrovic (Ser): 5 miljoen van Partizan Belgrado

8. Lukasz Teodorczyk (Pol): 4,5 miljoen van Dynamo Kiev

9. Mbark Boussoufa (Mar): 4 miljoen van AA Gent

10. Kenny Saief (VSt): 3,7 miljoen van AA Gent