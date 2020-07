Een zegen voor de ambiance: Anthony Vanden Borre danst erop los in kleedkamer GVS

29 juli 2020

Beelden op Instagram tonen waarom Anthony Vanden Borre (31) allemansvriend is op Neerpede. Op teenslippers danste VDB er gisteren lustig op los in de paars-witte kleedkamer. Kemar Roofe amuseerde zich alvast te pletter en gooide de beelden op sociale media.

Of de rechtsback ooit nog profvoetballer wordt, is een vraagteken. Zaterdag speelde hij voor het eerst mee in de voorbereiding, hij trad met de invallers aan tegen de U21. Los daarvan ziet Anderlecht hem wel als een belangrijke mentor voor de jeugd - Vanden Borre kan zijn eigen ervaringen doorgeven. Én is hij dus ook voor de ambiance een zegen. Niet het minst dankzij zijn gave om stress en druk weg te nemen. “Waar maken jullie je zorgen om? Het is maar voetbal.”

