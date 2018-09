Eén jaar na zijn vertrek bij Anderlecht kijkt René Weiler in een exclusief gesprek terug: "Alleen domme mensen leven in het verleden" Niels Vleminckx in Zwitserland

15 september 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Eén jaar geleden nam Anderlecht afscheid van René Weiler (45). De man die een onverhoopte titel pakte en Manchester United tot verlengingen dwong, maar ‘en passant’ wel op de ziel van de trotse recordkampioen trapte. In een exclusief gesprek breekt de Zwitser voor het eerst de stilte.

Het zomert na in Zürich. De pastelkleuren van de binnenstad nodigen toeristen uit om te verdwalen in de kleine steegjes, terwijl de besneeuwde bergtoppen in de verte het landschap domineren. René Weiler kijkt rond zich op het terras aan het meer en doet wat hij in zijn laatste maanden België verleerd leek te hebben. Hij lacht. "De levenskwaliteit hier is uitzonderlijk. Weet je wat ik vanmiddag heb ­gedaan? Gezwommen, hier even verderop, met mijn vrouw en kinderen. Heerlijk."

Na een pauze van bijna een jaar is Weiler weer aan de slag. Hij tekende voor drie jaar bij FC Luzern, een middenmoter uit een voetbalgekke stad met ­beperkte middelen. Dat het er naast het veld af en toe durft te stormen: ach. Geen betere leerschool daarvoor dan vijftien maanden bij Royal Sporting Club Anderlecht. Het Instituut dat hij met de grond gelijk maakte wegens leven in het verleden – nog een jaar voor nieuwe baas Marc Coucke verkondigde dat hij de club uit het ancien régime wilde halen.

"Hoe gaat het met Anderlecht?" Weiler is benieuwd. Hij wil weten of de aanpak van Coucke aanslaat, ­welke spelers het nieuwe bestuur heeft gekocht, hoe Hein Vanhaezebrouck het doet. Wanneer zijn eigen passage in Brussel ter sprake komt, verloopt het gesprek wat stroever. Weilers toon gaat van ­vrolijk naar bitterzoet, zoals de Aperol Spritz waar hij tijdens het gesprek spaarzaam van nipt.

