Een dag in het spoor van David Steegen, de perschef van Anderlecht: "Wij willen winnen - dat zit in ons DNA" PJC

29 maart 2018

17u47

Bron: Eigen berichtgeving 0

Hij is de perschef van Anderlecht. Maar tegelijk ook de grootste supporter. David Steegen (51), in wiens spoor we één dag kropen, lacht: "Als communicatieverantwoordelijke moet ik in principe abstractie maken van mijn supportershart. Dat is moeilijk, want ik bén een fan." We zagen Steegen héél veel vergaderen, kranten lezen, bellen met Nenad Jestrovic en knuffelen met de spelers. Tussendoor vertelde hij anekdotes en sprak hij zijn hoop op een nieuwe titel uit. "Wij willen winnen - dat zit in ons DNA. (knipoogt) En Anderlecht komt altijd terug."