Een beetje licht in de duisternis: Anderlecht ziet Kompany de hele match spelen MJR

19 december 2019

23u07 6 Anderlecht Ook kapitein Kompany kon niet verhinderen dat Anderlecht nu ook uit de beker is gekegeld. Kan het nog een lichtpunt zijn: Kompany maakte de 95 minuten vol...

Zijn basisstek was geen verrassing. Kompany wilde er in de bekerwedstrijd tegen Club absoluut bijzijn. De voorbije dagen werd alles gedaan om de kapitein klaar te stomen voor dé match van het jaar voor Anderlecht. Daar hoorde ook een veggie-dieet bij, zoals Kompany zelf aangaf in een interview met ‘The Telegraph’ deze week. “Ik eet amper nog vlees”, zei ‘Veggie Vince’ in de Britse krant.

Met of zonder Kompany, de uitstraling van Anderlecht is totaal anders met of zonder zijn kapitein. Maar veel respect toonde Club Brugge niet de eerste minuten voor de grandeur van de speler-manager van Anderlecht. Brugge dwong de paars-witte defensie het eerste kwartier helemaal achteruit en Kompany leek dat eerste kwartier op zijn 16-meterlijn geplakt. Anderlecht plooide, maar brak niet. Kompany was in één-tegen-één niet te passeren. Dennis en Tau botsten op een muur.

De speelminuten van Kompany dit seizoen zijn makkelijk bij te houden: 525 in de competitie, 78 in de beker (voor de bekermatch tegen Club Brugge). Totaal: 603 minuten in 21 wedstrijden (1.890 minuten). Kompany mist wedstrijdritme en dat kan ook een topatleet als hij niet wegmoffelen.

Brugge startte ook de tweede helft furieus en opnieuw zag Anderlecht af. Maar dit keer kon de kapitein niét vermijden dat het paars-witte schip kapseisde. Eerst Vormer, nadien Balanta kregen Kompany en co op de knieën. 0-2 na 49 minuten, een totale afgang was niet langer denkbeeldig. De vierende Brugse spionkop maakte het voor Kompany nog wat pijnlijker. “Wij zijn op zoek naar Kompany”, spotten de blauw-zwarte fans.

Wat moet er allemaal zijn omgegaan in het hoofd van de felgeplaagde speler-manager van Anderlecht. Iedere echte voetballiefhebber is vandaag met Kompany begaan. Het doet pijn aan de ogen om hét boegbeeld van onze gouden generatie Rode Duivels van de laatste 10 jaar, zo te zien afzien. Kompany verdient beter, Marc Coucke.

Meer over Kompany

sport

sportdiscipline

voetbal

Anderlecht