Duurste verdediger in Belgische competitie wil zich bewijzen: "Misschien lever ik wel het dubbele op" Pieter-Jan Calcoen

14 september 2018

08u23 0 Anderlecht Acht miljoen euro! Want Bubacarr Sanneh (23) is het waard, meent Anderlecht. "Het is volkomen normaal dat de fans in mij een potentiële sterkhouder zien." Een kennismaking.

"Mijn mama is trots op mij." Middenin het interview met Bubacarr Sanneh valt een stilte. Met gedempte stem vervolgt hij: "En ik op haar. (krijgt een krop in de keel) Mijn vader overleed toen ik tien was. Vanaf dat moment stond mama er alleen voor in de opvoeding. Het was niet gemakkelijk, want ik heb ook nog zes broers en één zus - één broer is dood - en er is veel armoede in Gambia. Ook wij kregen daarmee te maken. Niet dat we honger leden, maar... (zwijgt even) Mama heeft hard gewerkt. En nu voetbal ík voor mijn familie."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN