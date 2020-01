Duivel op zijn 16. Janetten-interview. Bommelding. En nu de stage. Vanden Borre blíjft maar verrassen Pieter-Jan Calcoen

05 januari 2020

17u14 0 Anderlecht De scenaristen van ‘Thuis’ en ‘Familie’ zouden het sámen zo zot niet kunnen bedenken. Anthony Vanden Borre (32) heeft met zijn ticket voor de Anderlecht-stage nog een episode toegevoegd aan zijn carrière met ups en vooral downs. Een overzicht.

2004 - Veelbelovend begin

Op 13 maart 2004 gunt Hugo Broos de dan 16-jarige Vanden Borre - een enorm talent - zijn eerste speelminuten tijdens Anderlecht-Charleroi. Een maand later debuteert de rechtsachter al als Rode Duivel, in een oefenduel tegen Turkije. Hij is 16 jaar en 187 dagen oud, maar speelt als een ancien.

2007 - Vlucht naar buitenland

Vanden Borre staat door zijn nonchalance en mentaliteit ter discussie bij Anderlecht en vertrekt in 2007 naar Fiorentina. Bij de Italiaanse club komt hij amper twee keer in actie. Uiteindelijk volgt een uitleenbeurt aan Genoa, dat hem - ondanks zijn beperkte meerwaarde - definitief koopt. Bij Portsmouth op huurbasis speelt hij evenmin veel. Een terugkeer naar België dringt zich op.

2010 - Herstart bij Genk

Na een contractbreuk bij Genoa tekent hij in september 2010 bij Racing Genk. Door een geschil met zijn ex-club is hij wel pas na een half jaar speelgerechtigd. VdB pakt de titel met Genk, mede door de steun van vertrouwenspersoon en trainer Frank Vercauteren.

2012 - En het loopt alweer mis

Twee jaar later komt het ook bij Genk tot een breuk. Zo negeert Vanden Borre na een wissel op Zulte Waregem coach Mario Been, maar geeft hij wel een high five aan Essevee-spits Habib Habibou. De club verlengt zijn contract niet.

2013 - Anderlecht gooit reddingsboei

Eind januari 2013 klopt de werkloze en niet-wedstrijdfitte Vanden Borre ten einde raad aan op Neerpede. Anderlecht biedt hem de kans om zijn carrière te redden. Dat lukt, mede door een intensieve begeleiding. Marc Wilmots neemt VdB zelfs mee naar het WK in Brazilië, waar hij een barst in het kuitbeen oploopt tegen Zuid-Korea. Hij mist de competitiestart.

2015 - Het ‘janetten-interview’

Onder Besnik Hasi hervalt Vanden Borre in kwalijke gewoontes. In de topper tegen Club vergeet hij orders door te geven aan Olivier Deschacht, waarna tegengoals volgen. Tijdens een herdenkingsmoment voor de overleden Gregory Mertens strikt hij z’n veters. Een ‘misverstand’. In augustus heeft Hasi het gehád met de hardleerse Vanden Borre. Hij verwijst de speler naar de B-kern. Daarop sneert die in deze krant dat “de kleedkamer vol janetten zit” en dat hij “Anderlecht niet eeuwig dankbaar moet zijn”. “Dit is een zwarte dag voor de club”, reageert Herman Van Holsbeeck.

Mei 2016 - Explosief relletje

In mei 2016 volgt een incident op de luchthaven van Zaventem. Na een gemiste vlucht dreigt hij met fysiek geweld tegen een check-inbediende en roept hij “bom”. En zo maakt hij zichzelf weer onmogelijk.

Juli 2016 - Weer boven water

Pas in juli 2016 vindt Anderlecht een uitweg na de Zaventem-rel. Het verhuurt Vanden Borre aan de Franse eersteklasser Montpellier. In Frankrijk lijkt hij opnieuw boven water te komen, tot hij zich in november blesseert. De opdoffer te veel, hij lijkt zelfs aan stoppen te denken.

Maart 2017 - Congolees avontuur

Vanden Borre blijft de voetbalwereld verbazen. In maart 2017 verhuist hij naar de Congolese topclub TP Mazembe. De Congolezen onthalen hem als een held, maar Vanden Borre is er sportief nooit een meerwaarde. Het helpt daarbij niet dat de lokale spelers het niet op VdB begrepen hebben. Na enkele maanden keert hij terug naar Europa.

2019-2020 - Derde passage bij RSCA

Het paars-wit bloed kruipt waar het niet gaan kan. Terwijl niemand nog in Vanden Borre als voetballer gelooft, laat Anderlecht hem vanaf september meetrainen met de U21, zonder hem daarbij beloftes te maken. Dat doet Vanden Borre zo goed dat hij in januari mee mag op stage naar Spanje.