Door het oog van de naald: Anderlecht kreeg pas licentie nadat het instemde met budgetcontrole MVS

10 april 2020

03u00 0

Door het oog van de naald. Dat Anderlecht zijn licentie behaalde, was meer dan een half mirakel, zo blijkt nu. Dat zit zo. Omdat de licentiecommissie zwaar weer zag aankomen, voerde het een maatregel van budgetopvolging in. Een sterke aanbeveling voor sommige clubs, waarbij de commissie in detail zou toezien op de financiële huishouding van de club. Drie clubs kregen effectief die opvolging: Westerlo, Union en Anderlecht. Paars-wit stapte trouwens vrijwillig in. Omdat ze in het Astridpark beseften dat ze anders quasi zeker geen licentie zouden krijgen, namen ze de vlucht vooruit.

Op 15 juni, 15 september en 15 december moeten de clubs aantonen dat hun financiële toestand effectief gehandhaafd wordt of, beter nog, verbeterd is. Is dat niet het geval, zijn de gevolgen niet van de poes. Een mogelijke sanctie is dan namelijk een transferverbod. Als ze bovendien hun voorgelegde budget in de komende periode niet respecteren, is de kans ook groot dat de clubs volgend seizoen opnieuw in de problemen komen voor het behalen van hun licentie.

