Door fans verjaagde Hanni spreekt voor het eerst na transfer: "Mét mij was de titel al moeilijk, maar nu... " Pieter-Jan Calcoen

02 februari 2018

08u07

Bron: Eigen berichtgeving 250 Anderlecht De strijd met de fans kón hij niet winnen. Beschimpt en uitgefloten. Daarom vertrok Sofiane Hanni (27) bij Anderlecht. "Het kon zo niet verder."

Niets hielp. Op elk sociaal evenement tekende hij present. Na de training stopte hij telkens met zijn wagen om handtekeningen uit te delen aan de enkelingen aan de poort. En, het belangrijkste, zo zegt Sofiane Hanni zelf: "Ik heb me altijd gegéven voor de kleuren van mijn club. Nooit heb ik een snipperdag genomen. Integendeel zelfs. (zucht) Maar voor de fans was het blijkbaar niet genoeg."

Het was net geen wekelijkse traditie geworden: de Anderlecht-supporters floten Hanni meermaals uit, ondanks steunbetuigingen van coach Hein Vanhaezebrouck en ploegmaats aan het adres van de Algerijn. "Die fluitconcerten deden pijn", blikt Hanni terug vanuit Spanje, waar hij eerstdaags aansluit op stage bij Spartak Moskou. "Niet alleen bij mij, maar vooral voor mijn familie was het zwaar. Mijn partner leed enorm onder de kritiek, net als mijn ouders. Het was zelfs zo erg dat ze op den duur geen zin meer hadden om vanuit Parijs naar Brussel te komen om mij live aan te moedigen. Dat komt aan, hé."

Helse opdracht

Vandaar dat een vertrek stilaan de beste optie leek. "Ik moet eerlijk zijn: de houding van de supporters heeft meegespeeld in mijn beslissing om Anderlecht te verlaten. Nochtans ging het slechts om een minderheid die voortdurend negatief was tegenover mij - een goeie 10 procent, schat ik. Het is jammer voor de fans die wel van me hielden dat het zo moet eindigen. Hen wil ik dan ook bedanken, net als Anderlecht trouwens. Ik heb er een fantastische periode beleefd, met een titel, Champions League-deelname en een kwartfinale in de Europa League tegen Manchester United. We mogen trots zijn."

Minder positief denkt Hanni, die acht goals telde in de competitie, over de kansen op een nieuw kampioensfeest voor paars-wit. "Dat het zonder mij nóg moeilijker wordt, zeg je? Bedankt voor het compliment, maar ook met mij zou het een helse opdracht geweest zijn om Club te bedreigen. (lacht) Al kan het natuurlijk altijd. Club zit blijkbaar in een dip - 4-1 op Standard, zeg. En met de halvering van de punten in de play-offs... Ik hoop dat Anderlecht het haalt - dat heb ik de ploegmaats ook verteld toen ik afscheid nam - én dat KV Mechelen zich redt. Die ploeg heeft een plek in mijn hart. Ik zal het volgen."

China

Dat doet Hanni vanaf nu dus in Rusland. "Ik kon ook naar China - daar kon ik veel meer geld verdienen - en naar Burnley, maar ik wil voor de prijzen spelen. Dat kon niet in de Premier League. Nu heeft Burnley een goed jaar, maar volgend seizoen kan het zomaar zakken. Neen, dan is Spartak logischer. Daar kan ik Europees voetbal afdwingen. En financieel is het bod ook mooi, al zijn de centen geen prioriteit."

Zolang de Russische fans niet met sneeuwballen naar zijn hoofd gooien, zal Hanni allang tevreden zijn. "Zoals het bij Anderlecht was, kon het niet verder." Spartak Moskou profiteert, Anderlecht daarentegen...