Donkerrood? Trebel viseert met onbezonnen tackle enkel van Bakic, VAR geeft geen teken van leven

23 augustus 2020

Twintig minuten voor tijd ontsnapte Adrien Trebel aan een vroegtijdige douche. De Franse middenvelder pakte uit met een vliegende tackle, vol op de enkels van Bakic. Wim Smet trok slechts geel, waarna heel Moeskroen verhaal ging halen bij de scheidsrechter in het Lotto Park. Een tussenkomst van de videoref dan maar? Toch niet. Als bij wonder toonde de VAR geen teken van leven. Wat zegt u? Rood of niet?

😳 | @adrientrebel kreeg geen rode kaart voor deze verschrikkelijke tackle! 🤷‍♂️#ANDREM pic.twitter.com/q9rCec4WNL Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



