Domper voor Anderlecht en Rode Duivels: Cobbaut loopt breuk op in enkel en is maanden out TLB

30 augustus 2020

08u35 16 Anderlecht Geen Elias Cobbaut (22) bij de Rode Duivels en ook een tijdje niet bij Anderlecht. De linksvoetige verdediger liep vrijdag een breuk op in zijn rechterenkel en is enkele maanden, waarschijnlijk tot het einde van het jaar, buiten strijd.

Eergisteren op het veld van KV Oostende kwam Cobbaut voorbij het halfuur slecht neer na een luchtduel met Theate, waarbij hij zich blesseerde. Cobbaut trok z’n schoen uit, hinkte naar de kant en werd vervangen door Killian Sardella. Vincent Kompany gaf na de match aan dat het er “niet top” uitzag en de trainer van Anderlecht kreeg ook gelijk. Het verdict: een breukje en een inactiviteit van enkele maanden.

Voor Anderlecht, dat voorlopig gespaard was gebleven van zware blessures, is dit sportief een domper. Cobbaut was de voorbije matchen telkens titularis. Samen met Derrick Luckassen hield hij de boel degelijk op slot. Brute pech. Voor Cobbaut is het overigens niet de eerste blessure aan zijn rechterenkel. In zijn eerste seizoen bij paars-wit verzwikte de verdediger die enkel op het veld van Charleroi en ook toen was hij meerdere weken out.

Sanneh en co

Zeker na het afzwaaien van Vincent Kompany als speler zit paars-wit niet dik in de centrale verdedigers. Sardella viel in op Mechelen en deed het niet slecht. Met Hannes Delcroix en Antonio Milic trainen ook twee linksvoetige centrale verdedigers mee met de A-kern, maar zij kregen voorlopig nog geen kansen. En Marco Kana wordt dit seizoen op het middenveld uitgespeeld. Daarnaast heeft Anderlecht nog een resem centrale verdedigers op de loonlijst staan - denk aan Josué Sá, Bubba Sanneh, Ognjen Vranjes en James Lawrence -, maar in het Lotto Park wordt al een tijdje niet meer op hen gerekend.

Anderlecht speurt naar versterking, minimaal één nieuwe centrale verdediger is geen overbodige luxe. Maar RSCA zal niet overhaast te werk gaan. De volgende competitiematch volgt binnen twee weken, thuis tegen Cercle Brugge. Sardella werd voorlopig vooral uitgespeeld op de flanken, maar speelde in de jeugd vooral in het centrum. Hij kan voorlopig depanneren.

Rode Duivels

Voor Cobbaut is de blessure dubbel zuur: hij werd ook opnieuw opgeroepen voor de Rode Duivels, maar zal dus niet afzakken naar Tubeke. Afwachten of bondscoach Roberto Martínez een vervanger oproept - de Spanjaard had al een relatief brede selectie gemaakt. In de Nations League treffen de Rode Duivels nu Denemarken en IJsland (5 en 8 september).