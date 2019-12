Doku tevreden met punt: “We wisten dat dit een moeilijke match ging worden” KDW/GVS

28 december 2019

00u03 0

“Een punt is goed”, vertelde Jérémy Doku na het gelijke spel tegen Antwerp. “We wisten dat dit een moeilijke wedstrijd ging zijn. We stonden goed georganiseerd, waar we ook op hebben getraind. We zien wel of we in de top zes eindigen.”

