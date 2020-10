Doku: “Ik vertrek met pijn in het hart, maar met veel trots” ODBS

05 oktober 2020

22u25

Bron: Belga 4 RSC Anderlecht Rode Duivel Jeremy Doku verlaat RSC Anderlecht voor het Franse Rennes. De 18-jarige flankaanvaller tekende een contract voor vijf seizoenen bij de Franse competitieleider, vorig seizoen derde in de eindstand. “Ik vertrek met pijn in het hart, maar met veel trots”, aldus Doku vandaag.

Doku is een jeugdproduct van Anderlecht en debuteerde in 2018 op 16-jarige leeftijd bij de eerste ploeg. In totaal scoorde hij 6 doelpunten voor de club en was hij goed voor 7 assists in 37 wedstrijden op het hoogste niveau. Vorige maand werd hij voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels en scoorde hij meteen bij zijn eerste basisplaats.

“Ik ben Anderlecht zo dankbaar voor de die ik hier gekregen heb”, vertelt Doku in een persbericht. “De club zal voor de rest van mijn leven mijn thuis blijven. Maar nu heb ik enorm veel zin om mij te gaan bewijzen in een sterke competitie en de Champions League, een absolute jongensdroom. Bij Rennes ga ik hard werken en mijn speelkansen gebruiken om nog sterker te worden.”

Van Eetvelt: “Konden niet weigeren”

CEO Karel Van Eetvelt heeft een dubbel gevoel bij het vertrek. “Doku nu verkopen was geen onderdeel van ons plan, dus ik betreur dat we hem moeten laten gaan. Maar we kregen van Rennes een heel goed bod, een absoluut recordbedrag voor RSCA. In de huidige situatie, die iedereen intussen wel kent, was het niet te weigeren. Met de overeengekomen transfersom kunnen we de financiële gezondheid van de club, stap per stap, veiligstellen. Jeremy, die deze stap hogerop verdient, wensen we allemaal veel geluk toe bij dit nieuwe avontuur.”

De transfersom bedraagt 27 miljoen euro, zonder bonussen, wat hem de duurste speler in de geschiedenis van Anderlecht maakt. In 2017 trok Youri Tielemans voor 25 miljoen euro naar Monaco. De duurste transfer in het Belgische voetbal is die van de Canadees Jonathan David, die afgelopen zomer voor 32 miljoen van AA Gent naar Rijsel verkaste.

Verbeke: “Compliment voor onze jeugdwerking”

“Vanuit sportief oogpunt is deze transfer natuurlijk wel een zware aderlating”, beseft sportief directeur Peter Verbeke. “Het is ook een transfer die niet past binnen onze sportieve visie. Maar we moeten eerst onze financiële positie veiligstellen, vooraleer we die visie ten volle kunnen uitrollen. Het is nu aan Yari, Mus, Francis en anderen om een stap te zetten. Daarnaast was het ook de wens van Jeremy om deze stap te zetten en zich verder te ontwikkelen bij een club die in de Champions League actief is. Deze transfer is wel opnieuw een compliment voor onze jeugdwerking. We wensen Jeremy alle succes en hopen dat Rennes niet zijn eindbestemming wordt.”

