Dit was de voorstelling van Hein bij Anderlecht: "Als kind droomde ik van deze club" 16u00 80 BELGA Anderlecht De langverwachte aanstelling van Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht is vanaf 16u een feit. Anderlecht komt op dat moment naar buiten met een persconferentie waarin de club haar nieuwbakken trainer aan het grote publiek zal voorstellen. Op deze pagina kunt u het persmoment in het Constant Vanden Stockstadion integraal mee bekijken.

Herman Van Holsbeeck: "Goedemiddag,we zijn als bestuur gelukkig en fier dat we onze nieuwe trainer kunnen voorstellen. Ik moet bekennen dat we het laatste jaar als club met bewondering en afgunst naar het voetbal van zijn ex-club gekeken hebben. 2-2 hier vorig jaar. Ik heb ons in een eerste helft zelden zo overvleugeld zien worden. Toen heb ik de voorzitter al gezegd dat we die trainer halen, als het ooit kan. Finaal zijn we dus heel, heel blij dat we Hein kunnen voorstellen. Het wordt niet simpel, maar we hebben de juiste man op de juiste plaats. We hebben Frutos gevraagd om T2 te worden, maar hij heeft dat geweigerd. Daarna hebben we een akkoord gevonden om zijn contract te beëindigen. Ik wil hem hier bedanken voor het werk dat hij voor ons gedaan heeft in moeilijke omstandigheden. Ook Yves Vanderhaeghe heeft besloten om onze rangen niet te vervoegen en zijn carrière als T1 verder te zetten."

Vertel eens hoe het gegaan is de laatste dagen, Hein.

"Ik heb veel gelezen, maar het is heel simpel. Als Weiler nog altijd trainer van Anderlecht is dan zit Hein thuis en was zijn vrouw heel tevreden, want dan was er tijd voor familie. Tot het einde van het seizoen misschien wel. Ik ben geen opportunist. Dat was ik al niet toen ik bij Kortrijk werkte, want toen kreeg ik ook andere aanbiedingen en was er al contact met Anderlecht. Als Anderlecht beslist Weiler buiten te zetten en mij contacteert omdat ik thuiszit dan heb ik twee opties. Ofwel ga ik erop in ofwel niet. Ik kon alleen Anderlecht nog doen in België. Na Gent was alleen Anderlecht nog mogelijk. Het betekent eveneens dat ik in België kan blijven met de familie. Als ik tijd nodig heb om een aantal zaken te overwegen, dan is dat zo ook. Jullie proberen commentaar te geven zoals jullie menen dat te moeten doen. Maar als ik bedenktijd vraag dan is dat zo. Ik hoef jullie niet elke dag te briefen."

Waarom getwijfeld?

"Omdat ik echt rust wilde nemen. Ik was aan het einde van mijn Latijn, dan neem je beter wat rust. Ik had een mindere periode meegemaakt, al een tijdje in Gent. Tegen Zulte Waregem kwam de druppel en dan heb ik voor beide partijen de beste beslissing genomen. Zonder die nederlaag had ik misschien nog bij Gent gezeten."

Wanneer ben je tevreden?

"Als het stadion vol zit en supporters tevreden zijn."

Waarvoor staat Anderlecht?

"Het is de grootste club in België. Als kind droomde ik van Anderlecht. Alles was paars en wit. Niet altijd keiharde fan geweest, maar ik keek er altijd naar op. Mijn eerste hoofdtrainer, Jacky Stockman heeft hier gespeeld. Het is een fantastische uitdaging om hier te werken."

Wat wilt u meteen veranderen?

"Dat vertel ik mijn spelers, niet de pers. Jullie zijn er om te analyseren."

Over Yves Vanderhaeghe en Nicolás Frutos

"Aangenaam verrast dat hij het overwogen heeft. Voor Anderlecht en voor Hein Vanhaezebrouck. Voor een andere ploeg had hij het niet gedaan. Alleen was het moment voor hem niet ideaal. In België zit elke week wel een trainer op de wip. Frutos? We hebben een uur samengezeten. Ik heb hem gefeliciteerd voor het werk. Heb hem ook gevraagd te blijven. Maar hij is heel direct en heeft veel eigenschappen die ik ook heb. Frutos is heel ambitieus. Alleen is hij niet gewoon hoe hij met die ambitie moet omgaan. Als je te veel ambitie uitspreekt wordt je aangepakt in België. Hij wilde wat rust en misschien hoopt hij ook op een club om T1 te worden."

Voor de supporters van Gent is dit even slikken.

"Ja dat kan ik voor honderd percent begrijpen. Ik zit hier nu omdat ik de keuze had. Niet omdat ik bij Gent zat en wist dat Anderlecht me zou komen halen. Mijn beslissing om Gent te verlaten heeft niets te maken met Anderlecht. Ik hoop dat de supporters van AA Gent dat begrijpen. Het was geen vlucht, maar het was gewoon op."

Ga je hier je persoonlijkheid behouden?

"Het zou jammer zijn. Als ik van manier van werken moet veranderen gaat het niet gaan. Ze hebben mij toch niet genomen om van filosofie te veranderen? Clubs die een trainer nemen moeten dat doen omdat zijn filosofie hen bevalt."

Hoe wil je de supporters van Anderlecht weer achter de club krijgen?

"Dominant voetballen. Resultaat combineren met goed voetbal. Anderlecht moet dominant voetballen. Waardering voor de manier waarop Weiler hier gewerkt heeft, maar ik heb een andere visie. Mourinho speelt reactievoetbal en haalt resultaten, maar ik sta aan de andere kant en sta voor dominant voetbal. Barcelona, Man City, Dortmund.

Buitenlandse pistes?

Ja, er waren mogelijkheden, maar op dat moment was er nog geen sprake van een vertrek in Gent.

Hou je hier vast aan je systeem met drie verdedigers?

"Ik heb meerdere systemen gespeeld hé. 4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, een ploeg moet meerdere systemen kunnen spelen. Ik wil een ploeg bouwen die in staat is om flexibel om te gaan met de systemen."

Hoe kijk je naar de kwaliteiten van Anderlecht op dit moment?

Anderlecht heeft heel veel kwaliteiten. Zes ploegen die boven hen staan. De kern weeg je af aan de resultaten. Wat dat betreft denk ik dat we nog hard moeten werken om de beste ploeg van België te worden.

Het slotwoord van Herman Van Holsbeeck

"Als je kampioen geweest bent, je behoudt de kern en je haalt Onyekuru en Kums, en als dan ook de manier van voetballen meer en meer negatief onthaalt wordt, dan kan je daar niet blind voor blijven. Zeker omdat de coach zelf geraakt wordt. Als je dan iemand kan halen die Gent de laatste drie seizoen zo laten voetballen heeft. Dan mag je niet twijfelen. De uitdaging is om enerzijds goede resultaten te halen en anderzijds ook goed voetbal te spelen. Dat mogen we verwachten met Hein.

Jullie kozen voordien een trainer met een low profile. Is dit nu een stijlbreuk?

"U kent Roger Vanden Stock, als de puzzelstukken niet goed vallen ben je verplicht om andere coaches te halen. Vorig jaar een jonge coach gehaald voor de discipline in de kleedkamer te herstellen. Nu zijn de puzzelstukken wel goed gevallen. Hem kunnen overtuigen om geen sabatjaar te nemen."

