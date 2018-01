Dit gebeurde vanavond in het Astridpark: Thelin scoort, Roef pakt penalty, Anderlecht komt niet verder dan 2-2

Anderlecht komt niet verder dan 2-2 tegen Waasland-Beveren



Anderlecht heeft vanavond de kans gemist om tijdelijk tot op acht punten van Club Brugge te naderen. Paars-wit begon het beste aan de partij, maar moest al na twaalf minuten achtervolgen. De eerste goede baltoets van Morioka zette Ampomah op weg naar de 0-1.



Anderlecht probeerde wel, maar het waren de bezoekers die op de counter voor het grootste doelgevaar zorgden. Toch kwam Anderlecht kort voor rust langszij. Roef kon een vrije trap van Trebel niet goed wegwerken en Teodorczyk profiteerde: 1-1.



Waasland-Beveren was in de tweede helft lange tijd de betere ploeg, maar kwam pas op voorsprong toen Anderlecht het comando had overgenomen. Thelin bracht de bezoekers op voorsprong van op elf meter na een domme fout van Deschacht.



Twee minuten later bracht Saief de thuisploeg langszij na een prima voorzet van Appiah. Anderlecht rook bloed en ging op zoek naar de overwinning. In de allerlaatste minuut kreeg paars-wit nog een strafschop na een overtreding op Trebel, maar Roef redde de inzet van Saief. De Israëli ging zo van de hemel naar de hel, terwijl Roef de omgekeerde richting bewandelde.