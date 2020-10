Dimata ziet transfer naar Dijon afspringen, spits blijft bij Anderlecht PJC

03 oktober 2020

08u13 12 Anderlecht Dan toch geen transfer voor Nany Dimata (23). RSC Anderlecht heeft bevestigd dat de aanvaller gewoon blijft, ondanks een bod van Dijon. RSCA en de Franse eersteklasser kwamen niet tot een akkoord.

Eerder deze transferperiode was er buitenlandse interesse voor Landry Dimata - onder meer Trabzonspor deed navraag -, maar pas de laatste dagen kwam het dossier in een stroomversnelling. Anderlecht leek een akkoord te hebben gevonden met Dijon over een definitieve transfer van om en bij 5 miljoen euro. Niet dus.

Verschillende Franse media berichtten gisteren over “een probleem bij de medische testen”. Dat werd niet bevestigd op Anderlecht, noch in de entourage van Dimata, maar het is algemeen geweten dat Dimata pas weer fit is na een knieblessure. Hij was ruim één jaar out. Was dit de reden van het afspringen?

Dimata gaat zich nu terug volledig focussen op zijn rol bij Anderlecht. “Dijon bood me een prachtig contract aan, maar jammer genoeg zijn de clubs er niet uitgeraakt. Ik wil me nu opnieuw volledig op Anderlecht concentreren. Nmecha doet het momenteel prima, maar ik wil mijn plaats in de spits opnieuw afdwingen. En ik blijf dromen van het EK met de Rode Duivels.”

