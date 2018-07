Dimata wil meer dan alleen herbronnen: "Coucke is als een tweede vader" Stijn Joris

28 juli 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht De goesting druipt ervan af. Landry Dimata (20) bleef vorig seizoen bij Wolfsburg op zijn honger zitten. Anderlecht kan er maar baat bij hebben. Dimata staat te popelen om zijn officieel debuut te maken voor paars-wit.

Hij moet - op 1 september - nog 21 worden, maar dat gevoel krijg je niet als je tegenover hem zit. Amper 29 wedstrijden in de Jupiler Pro League en 23 in de Bundesliga, maar hij geeft de indruk al jaren mee te draaien. Anderlecht heeft er met Landry Dimata een zelfverzekerde aanvaller bij die straks zijn verantwoordelijkheden niet ontloopt. Geen struisvogel die zijn kop in het zand steekt zoals het Astridpark er de voorbije jaren net iets te veel zag passeren. Een type dat Hein Vanhaezebrouck graag verwelkomt als u het ons vraagt.

