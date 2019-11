Dimata terug op Anderlecht, Kompany zal waarschijnlijk match tegen Kortrijk halen PJC

13 november 2019

“Guess who’s back?” In een Instagramfilmpje verraadde keeper Thomas Didillon dat Nany Dimata gisteren opnieuw op Neerpede was.De spits van Anderlecht is al maanden geblesseerd aan de knie en revalideerde de laatste tijd vooral in het buitenland. Maar kijk, gisteren was Dimata er toch nog eens, hij dobberde in het binnenzwembad. Ten vroegste na Nieuwjaar zal hij op het veld staan. Op Neerpede valt overigens ook te horen dat Vincent Kompany (hamstring) waarschijnlijk KV Kortrijk zal halen, al moet je bij de Duivel altijd voorzichtigheid inbouwen. Nog dit: een delegatie van de medische staf is te gast bij Manchester City, Kompany’s ex-club.