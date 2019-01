Dimata niet fit voor topper tegen AA Gent, Santini voert paars-witte aanval aan PJC

20 januari 2019

10u52

Bron: Eigen berichtgeving

Fred Rutten kan bij zijn eerste opdracht voor Anderlecht niet rekenen op Landry Dimata. De spits is geblesseerd. Ivan Santini speelt in de Ghelamco Arena. Paars-wit kampt met nog meer blessures, want ook Adrien Trebel moet afhaken voor AA Gent. Hij heeft last aan de knie. Hetzelfde geldt voor Sebastiaan Bornauw. De verdediger moest ook al de ganse stage geblesseerd toekijken. Aanwinst Peter Zulj sloot vrijdag in uw krant uit klaar te geraken voor de topper - zijn conditie zou allerminst geweldig zijn, zo zeggen Oostenrijkse collega’s -, maar coach Rutten zette de deur op een kier: “We zullen eerst evalueren hoe fit hij is.”